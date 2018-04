Nächste Woche steht die 21. Ausgabe an. Für Bad Kissingens Außenwirkung als Gesundheitsstandort sind die Gesundheitstage Jahr für Jahr ein wichtiger Termin. Heuer kreist die dreitägige Veranstaltung um den Schwerpunkt Gesund älter werden - das Leben genießen.



Bewährtes Konzept

Das bewährte Konzept des gesunden Wochenendes entwickelt Elisabeth Dichtl vom Veranstalter Förderverein Gesundheitszentrum Bad Kissingen stets behutsam weiter. So geht es nächste Woche, bei der inzwischen 21. Ausgabe der Gesundheitstage, nicht nur darum, wie man auch im Alter in Bewegung bleiben und das Leben genießen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Therapeuten auf vier Beinen. Dass Tiere die Lebensqualität fördern, belegt schon der Blick auf die gesunde Bewegung, die etwa regelmäßiges Gassigehen mit Hunden verschafft. Nützlich für ein gesünderes Leben können aber auch andere Tiere sein. Ein Haustier bedeute Verantwortung und Gebrauchtwerden, schreiben die Veranstalter der Gesundheitstage. Oftmals helfen sie auch gegen Vereinsamung.

Stellensuchende und Unternehmen vernetzen helfen soll die erneut angebotene Job-Börse. Sie zeigt nicht nur Stellenangebote auf, sondern ermöglicht auch den persönlichen Kontakt mit Ausstellern, die sich an diesem Aspekt des Programms beteiligen.

Besonders stellten Elisabeth Dichtl und Sabine Hein, die dem Vorstand des Fördervereins Gesundheitszentrum Bad Kissingen angehört und in Vertretung von Vorstandsvorsitzender Eva Maria Roer sprach, bei der Präsentation der Gesundheitstage vor der örtlichen Presse auch den Umgang mit Demenz heraus. Expertin Sophie Rosentreter kommt dazu am Samstag, 28. April, mit ihrem Konzept "Ilses weite Welt" zu den Gesundheitstagen.



Informationen für Patienten

Mit Prof. Sebastian Kerber von der Herz- und Gefäß-Klinik Bad Neustadt und Dr. Jens W. Kunze vom Kissinger Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus beschrieben bei der Vorstellung des Programms zwei Ärzte die Motivation ihrer Häuser, sich an den Gesundheitstagen zu beteiligen. Kerber findet nicht nur den Themenschwerpunkt Lebensqualität im Alter gut. Wichtig sei vor allem auch die Vielfalt des Angebots an den informierten und interessierten Patienten der heutigen Zeit. Das Programm der Veranstaltung passe gut zur Vielschichtigkeit des Themas Kranksein, Gesundwerden und Gesundbleiben im Alter. Aus Kunzes Sicht sind die Gesundheitstage zudem einfach eine gute Gelegenheit für die beteiligten Häuser und Institutionen, einem breiten Publikum die eigenen Leistungen näherzubringen.

Weil das Foyer der Lesesäle noch zur Tourist-Information umgebaut wird, ist der gewohnte Eingang dort geschlossen. Der Rossini-Saal ist über das eigene Foyer erreichbar. Die üblicherweise dort anzutreffenden Aussteller ganzheitlicher Methoden sind in den Weißen Saal umgezogen. Zudem gibt es einen neuen Vortragsraum in der Klinik Rhön des Rehazentrums Bad Kissingen.



85 Aussteller, 80 Vorträge

Insgesamt ist die Veranstaltung nach Angaben von Elisabeth Dichtl ausgebucht. Die Zahl der Aussteller, die, wie üblich, hauptsächlich in der Wandelhalle zu finden sind, liege bei 85. Die Zahl der Vorträge bezifferte sie mit 80.

Geöffnet sind die Gesundheitstage am Freitag, 27. April, und am Samstag, 28. April, jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 29. April, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gesundheitstage-badkissingen.de. far