Fronczek wird Nachfolger von Jutta Merwald

Im Moment ist Walter Fronczek Schulleiter am Friedrich-List-Gymnasium in Gemünden . Jetztt teilte die Ministerialbeauftragte Monika Zeyer-Müller auf Anfrage mit, dass er ab dem neuen Schuljahr in Karlstadt Schulleiter wird."Ich freue mich auf die neue Aufgabe", sagte der in Bad Brückenau lebende Fronczek auf Anfrage. Das Gymnasium in Gemünden stehe top da, die Entscheidungen für den Umbau sind getroffen. Daher sei jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Schnitt zu machen, sagt Fronczek, der 62 Jahre alt ist. Aus Altersgründen hätte er in Gemünden den Umbau des Gymnasiums nicht bis zum Ende begleiten können und einen Schulleiterwechsel mitten in der Bauphase hält er nicht für sinnvoll.Das Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Da gab es zum einen die Diskussion über die Handynutzung, die auch in der Mittagspause verboten wurde. Zudem wurde ein Lehrer vom Dienst suspendiert. Ihm wurde ein distanzloses Verhalten zu einer Schülerin vorgeworfen. Für Fronczek ist dies Vergangenheit; seine Einstellung habe nichts mit diesen Vorfällen zu tun, sagt er. "Mein Blick ist auf die Zukunft gerichtet." Darunter versteht er, das Gymnasium als Kulturstätte von Karlstadt weiter zu entwickeln. Hier sei beste Arbeit geleistet worden, das Gymnasium habe einen Top-Ruf. Diesen wolle er im Team mit seinen neuen Kollegen pflegen. Als Verfechter des G 9 wolle er das Gymnasium weiter entwickeln.Fronczek wohnt in Bad Brückenau. Das bedeutet, er muss zu seinem neuen Job ein paar Kilometer mehr fahren. Dies nehme er aber gerne für die neue Aufgabe in Kauf. Für den 62-Jährigen wird Karlstadt die letzte Station der beruflichen Karriere sein. "Diese will ich aber bis zum Ende auskosten", so Fronczek.Die Nachfolge für das Friedrich-List-Gymnasium in Gemünden ist noch nicht klar. Die Stelle wird ausgeschrieben. Bis Schuljahresbeginn soll diese besetzt sein.