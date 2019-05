Freistaat soll Stadt helfen

Alleine, ohne besondere Hilfe vom Freistaat, ist das Projekt Neue Altstadt nicht zu bewältigen, meint die Stadt Bad Kissingen. Schon im vergangenen August hat sie sich deshalb mit einer Resolution des Stadtrats an die Staatsregierung gewandt.

Hauptsächlich ging es damals um den "vollständigen Ausgleich der Straßenausbaubeiträge", deren Abschaffung der Landtag beschlossen hatte. Die Antwort kam im Januar. Sie war freundlich, aber wenig ermutigend.

Florian Herrmann, der Leiter der Staatskanzlei, schrieb darin, im Koalitionsvertrag sei zur Kompensation der entfallenden Straßenausbaubeiträge eine Regelung vereinbart. Auf Eckpunkte zur Umsetzung habe man sich auch verständigt. Er sei zuversichtlich, dass davon "auch die Stadt Bad Kissingen entsprechend profitieren wird".

Verständnis für ein besonderes Problem Bad Kissingens und Bereitschaft, darauf mit besonderer Förderung zu reagieren, lässt sich daraus kaum ablesen. Deshalb unternimmt die Stadt jetzt einen erneuten Anlauf.

Oberbürgermeister Kay Blankenburg holte sich vor diesem Hintergrund am Mittwochabend vom Stadtrat die Unterstützung für ein Schreiben, das den Freistaat "auf seine Verantwortung zur Sicherung der staatlichen Heilquellen" hinweist. Gleichzeitig bittet das Rathaus den Freistaat, diese Verantwortung gemeinsam mit der Stadt "aktiv" wahrzunehmen.

Fehler von 1985 nicht wiederholen

Diesmal setzt die Stadt an der technischen Herausforderung bei dieser Kanalsanierung an. Bei den Arbeiten gehe es nicht um ein alltägliches Projekt. Das 130 Jahre alte Kanalsystem in der Kissinger Altstadt habe eine "grundwasserregulierende Wirkung" und erfülle "eine unabdingbare Schutzfunktion für die staatlichen Heilquellen", heißt es in dem Schreiben.

Bei dieser Aufgabe, die das Rathaus seit zehn Jahren beschäftigt, sei weit mehr Sorgfalt nötig, als üblicherweise. Würde man die 130 Jahre alten, defekten Kanäle einfach abdichten, so die städtische Erklärung, "würde dies den Grundwasserspiegel deutlich erhöhen". Das wiederum führe "zu einer Beeinträchtigung und Verschmutzung der staatlichen Heilquellen". 1985 habe es einen solchen Versuch gegeben. Der habe "eine Verunreinigung verursacht", was wiederum zur "Schließung einer der staatlichen Heilquellen in Bad Kissingen", gemeint ist der Maxbrunnen, geführt habe.

"Die Fehler von damals" wolle man nicht wiederholen. Eine praktikable Lösung zum Schutz der staatlichen Heilquellen sei auch bereits erarbeitet.

Zu deren Umsetzung brauche die Stadt aber die Unterstützung zahlreicher Ministerien und Behörden. Einbezogen werden müssten aus Sicht der Stadt die Staatskanzlei, das Finanzministerium, das Umweltministerium, das Bauministerium und das Gesundheitsministerium. Da wird ganz offenkundig an einem ziemlich großen Rad gedreht.

Finanzielle Unterstützung

Nötig sei aber nicht nur fachlich-inhaltliche, sondern auch "finanzielle Unterstützung". Einen Besprechungstermin, "an dem unser Projektteam den Sachstand vorstellen kann", erhofft sich die Stadt laut dem Schreiben "möglichst im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres".

Abstimmung nicht vorgesehen

Grundsätzliche Einwände erhoben die Stadträte am Mittwochabend gegen das Vorhaben allgemein und den Entwurf des Schreibens konkret nicht. Eine Abstimmung war nicht vorgesehen. Der Oberbürgermeister hatte das Thema lediglich zur Information auf die Tagesordnung gesetzt. Auch wenn Blankenburg zuvor mehrfach betont hatte, wie sehr es ihm darauf ankomme, den neuen Vorstoß nicht mit dem Thema entfallende Straßenausbaubeiträge zu vermischen, fand er einen Hinweis von Stadtrat Alexander Koller doch bedenkenswert. Der hatte gesagt, dass die Stadt bei der Finanzierung der Neuen Altstadt faktisch nicht mehr auf die Straßenausbaubeiträge zurückgreifen kann, liege doch auch an der Verzögerung durch den erhöhten Aufwand für den Heilquellenschutz. far