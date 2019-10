Flugzeug für Eric Schneider

3. Juli 2019, Flugplatz Hammelburg: Der Tag verspricht gut zu werden für Segelflieger. Eric Schneider, seit kurzem 18 Jahre alt und schon auf mehreren Wettbewerben erfolgreich, prüft immer wieder die Wetterlage. Er braucht Geduld und Erfahrung, den idealen Zeitpunkt zu erwischen, an dem die Sonneneinstrahlung die Thermik richtig in Gang setzt.

Um 9.50 Uhr lässt er sich schließlich mit der Motorschleppmaschine nach oben ziehen. In 1200 Metern über Grund klinkt er sich aus, und die Jagd nach den Aufwinden beginnt. Entlang der Wolkenstraßen geht es weit nach Osten bis an die tschechische Grenze, der er eine Zeit folgt, bis er sich zur Umkehr entschließt. Ein Schwenk nach Nordwesten führt bis in die Gegend von Weimar und Jena, wegen des Gegenwindes ist dieses Teilstück eine besondere Herausforderung.

Weiter geht es bis nördlich von Erfurt, von dort grob auf Heimatkurs. Über Suhl wird der Plan noch einmal geändert. "Es war eine enge Entscheidung. Eigentlich wollte ich die 800 Kilometer sicher schaffen", erzählt der Pilot. Eine Wolkenformation im Nordwesten ist aber allzu verlockend, also nichts wie hin, obwohl Hammelburg eigentlich in der anderen Richtung liegt. Ein Portion Nervenkitzel ist immer dabei, Plan B und C müssen parat sein. Doch es gelingt, die Thermik liefert wieder genügend Höhengewinn. Fünf vor sieben geht es endgültig nach Hause. "Die erste und die letzte Stunde sind immer die spannendsten im Streckenflug", verrät Schneider. Irgendwann am Abend brechen auch unter besten Bedingungen die Aufwinde in sich zusammen. Jetzt schiebt der Rückenwind noch ordentlich mit.

Um 20.45 landet der junge Pilot wieder sanft auf dem Heimatflugplatz der FSG Hammelburg auf der Hohen Lanz. Mit 911 Kilometern hat er den längsten Streckensegelflug in der Hammelburger Vereinsgeschichte hingelegt. Fast 11 Stunden war er ohne Zwischenlandung und ohne einen Tropfen Treibstoff zu verbrauchen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 87 km/h in der Luft.

Eric Schneider ist Teil einer Gruppe junger Segelflieger bei der FSG, die sich in den letzten beiden Saisons zu immer höheren Leistungen steigert. 2018 und 2019 gelangen ihnen zahlreiche Streckenflüge über mehrere hundert Kilometer. Dabei treibt sie nicht nur der Ehrgeiz, die eigene Leistung zu übertreffen und sich mit den Vereinskameraden zu vergleichen. Als Team von drei Piloten erfüllen sie gerade die Mindestvoraussetzung zur Teilnahme am Online Contest OLC.

Hier messen sich Segelflugpiloten aller Kontinente. Wie in anderen Sportarten herrschen klare Regeln und Strukturen. Zusammen mit Peter-Richard Wagner und Andreas Heil fliegt Schneider in der deutschlandweit gewerteten U25-Liga des OLC. Jeder Flug wird erfasst und nach festen Kriterien bepunktet. Dabei treten die Hammelburger gegen sehr große Vereine wie Oerlinghausen und Königsdorf an, die ein Vielfaches an Mensch und Material in den Wettbewerb werfen. Umso beeindruckender ist es, dass sich das Team Wagner, Heil und Schneider vor solch mächtiger Konkurrenz 2019 den dritten Platz in der U25 erkämpft hat. Dazu brauchte es gar nicht das modernste und teuerste Fluggerät, schließlich gelang der 911-km-Rekordflug mit einer gut 40 Jahre alten Standard-Libelle.

Im Oktober traf man sich in Poppenhausen in der Rhön zur großen OLC-Siegerehrung. Die herausragenden Leistungen der FSGler wurden dort in den höchsten Tönen gelobt. Neben der Team-Wertung wurden in Poppenhausen auch einzelne Piloten geehrt. Wieder fiel der Name Eric Schneider. "Er lag uneinholbar vorne" in der U25, "fliegt ganz konsequent auf Sieg", so der Originalton im Bericht zur Siegerehrung auf der OLC-Homepage. Belohnt wurde der erste Platz nicht nur mit Urkunde und Händedruck. Schneider bekommt durch das Talentförderprogramm des OLC für die Saison 2020 unentgeltlich ein topmodernes Hochleistungs-Segelflugzeug vom Typ LS 8 neo zur Verfügung gestellt. Vom Elektronik-Spezialisten Bürklin gestiftet, eröffnen sich mit dieser Maschine für Schneider in der kommenden Saison neue Chancen im Streckenflug und auf Wettbewerben.

Auf der Poppenhausener Veranstaltung gab es auch etliche Fachvorträge. Ein wichtiges Thema war der Nachwuchs, eine Sorge, die Sportvereine aller Sparten umtreibt. In der Flugsportgruppe Hammelburg freut man sich derweil über eine wachsende Anzahl von Segelflugschülerinnen und -schülern im Alter von 13 bis 60 Jahren. Offenbar vermag die Segelfliegerei auch in Zeiten von Computer-Simulation und kurzlebigen Events noch zu faszinieren. Es ist auch gar nicht schwer, in den Sport einzusteigen. Die FSG bietet dazu einen günstigen Schnupperkurs an. Interessierte sind immer willkommen. bCh