Familiäres Festival mit harter Musik auf dem Acker

Am Wochenende findet zum vierten Mal das "Infernum Meets Porkcore Fistevil" statt. Zum dritten Mal Schauplatz ist ein Acker zwischen dem Arnsteiner Stadtteil Büchold und dem Hammelburger Stadtteil Gauaschach, südlich von Sachserhof. Mit zwölf Bands an zwei Tagen - darunter mit "Blood God" oder "Illdisposed" auch Größen der härteren Szene - warten die Veranstalter mit einem anspruchsvollen Programm auf. Dieses bietet allerdings auch genügend Lokalkolorit.

Viel Aufwand

Vor allem viel Aufwand erfordert eine solche Veranstaltung, dazu Entscheidungen beispielsweise über auftretende Künstler und die Größe des Festivals. Zunächst einmal muss deshalb ein gutes Organisationsteam stehen, denn viele Dinge gibt es zu beachten, keine der vielen Kleinigkeiten zu übersehen. "Wir sind momentan 13 Personen", nennt Christian Behr aus Bad Kissingen eine aktuelle Zahl. Planungen und auch Beurteilungen für das kommende Jahr beginnen laut Behr schon unmittelbar nach der Veranstaltung. Der Aufwand steigt dabei mit zunehmendem Erfolg. Die letzten Auflagen des Porkcore bekamen großen Publikumszuspruch, daher reichte die Anmeldung lediglich zur Veranstaltung nicht mehr aus. Eine Firmengründung war die Folge, insbesondere aufgrund von Versicherungsfragen. Firmeninhaber sind neben Christian Behr sein Bruder Harald und Nico Krückel, der auch der Besitzer des Festivalgeländes ist.

Für Auflagen und Formalitäten war professionelle Hilfe seitens einer Steuerberaterin notwendig. Treffen und Sitzungen schlossen sich an, Behördengänge ebenfalls, die nicht immer ohne Komplikationen ablaufen, wie Behr beschreibt: "Es muss ja alles seine Ordnung haben. Leider können die zuständigen Ämter auch nicht immer genau sagen, was benötigt wird und schicken einen zur nächsten Dienststelle weiter." Aber auch damit ist es nicht getan. Das gesamte Team schaut sich ebenfalls an, wie andere Festivals aufgestellt und organisiert sind. Anregungen werden geholt, persönliche Beziehungen, die man nicht unterschätzen darf, geknüpft. So kam man unter anderem auch an die Zusage von "Illdisposed".

"Auf dem Hell-and-Back-Festival habe ich zufällig die Bookerin von "Illdisposed" kennengelernt und einfach mal gefragt. Wir haben dann entschieden diesen Schritt zu wagen", erinnert sich Behr mit einem Lächeln. Denn je größer die Bands, desto größer die Belastung für die Organisatoren. "Mit Flug, Hotel und Transport steckt da schon Einiges dahinter", meint Behr. Doch seien der Name und die damit verbundene Zugkraft den Aufwand wert. Die lokalen Künstler wie "Sasquatch" (Würzburg) oder "Vehemenz" (Hammelburg) will man auf dem Infernum allerdings auch nicht vergessen, eine gesunde Mischung soll es sein. Eine weitere, schwerwiegende Entscheidung ist die Größe der Veranstaltung. Der Platz würde nicht reichen für mehr als die angepeilten 1000 Besucher. Zudem schätze man von Veranstalterseite her genau das Familiäre des kleinen Festivals.

"Es macht ein ganzes Jahr megaviel Arbeit. Wollte man es größer machen, müsste man viel Geld in die Hand nehmen und bräuchte mehr Kontakte zwecks Werbung und vieles mehr. Wir wollen es langsam steigern und weiterschauen, es soll uns ja auch noch Spaß machen", meint Behr. Vor dem Spaß kommt allerdings erst einmal der Aufbau. Auch dieser wird in diesem Jahr mehr Zeit und Energie in Anspruch nehmen, denn dieser Bereich soll etwas professioneller werden. Einlass ist am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ist ab 9 Uhr Frühstück. Die ersten Bands spielen am Freitag ab 19.45 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr. Die Zufahrt ist ab Büchold und Gauaschach ausgeschildert. bar