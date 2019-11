Europatag-Medaille für zwei Tauschringe

Dem Nachbarn aus Gefälligkeit den Rasen mähen und dafür von ihm die Fenster geputzt bekommen - solche und andere Nachbarschaftshilfe auf eine breitere Basis zu stellen, ist die Idee hinter Tauschringen. Rund 20 Jahre nach ihrer Gründung bekamen nun zwei von ihnen die seltene Europatag-Medaille des Deutschen Kuratoriums zur Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur verliehen: Der Tauschring aus Hammelburg mit 17 und der aus Karlstadt mit 38 aktiven Mitgliedern.

Wie Andreas Erhard, der Vorsitzende des Deutschen Kuratoriums aus Schweinfurt, bei der feierlichen Übergabe in Karlstadt erklärte, wurde dieses vor fast 40 Jahren gegründet als Plattform für Leute, die sich engagieren. Die Medaille wird seit fast 20 Jahren ausgelobt und ist auf insgesamt 50 Exemplare beschränkt. Erhalten kann sie nur, wer sich über Jahre bürgerschaftlich engagiert ohne öffentliche Fördergelder zu erhalten.

Die Anfänge des Hammelburger Tauschrings liegen im Jahr 1998, der Karlstadter Tauschring ist zwei Jahre jünger. Beide rechnen die getauschten Dienstleistungen und Waren über eine virtuelle Zeitwährung ab. In Hammelburg heißt sie Blöker, was an die Laute von Schafen angelehnt ist, in Karlstadt sind es Purzel, als Kurzform des Hausberges Saupurzel. Rund 25 Tauschvorgänge im Monatsschnitt gibt es in Hammelburg, beim Tauschring Karlstadt sind es etwa doppelt so viele.

Gegen Gutschrift oder Arbeit

Getauscht beziehungsweise gegen Gutschriften geleistet werden Gartenarbeiten oder kleinere handwerkliche Arbeiten, Bügeln, Radwechsel oder die Mithilfe bei Festen. Wenn es um Waren geht, sind Kuchen und Torten sehr gefragt.

Um den Tauschring am Leben zu halten, gibt es unterschiedliche Tricks. Zum einen sind das monatliche Treffen der Mitglieder. "Ich vertraue meine Bügelwäsche doch nicht einer wildfremden Person an", sagte etwa Miriam Wiedemann aus Hammelburg. Das zeigt, dass die Tauschringe auch eine soziale Funktion haben. Damit auch Neulinge Tauschangebote nutzen können, bekommen sie in Hammelburg 300 Blöker gutgeschrieben. Allerdings müssen sie auch so viele auf dem Konto haben, wenn sie gehen wollen. In Karlstadt bekommt jeder, der mitmacht, 50 Freipurzel im Monat. Sie verfallen - anders als verdiente Purzel - an jedem Ersten und können nur gegen Dienste getauscht werden. ka