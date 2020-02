Erinnern an den echten Winter: Wir suchen Leserfotos

Wer von den Wintern seiner Kindheit spricht, denkt meist an hohe Schneeberge vor der eigenen Haustür, an Schlittenfahrten durch den verschneiten Wald und an ausgiebige Schneeballschlachten. Nicht zu vergleichen mit dem trüben Wetter, das dieser Tage vorherrscht.

Die Redaktion der Saale-Zeitung möchte den Wintererinnerungen einen Extra-Platz einräumen. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe, liebe Leser. Sie haben ein altes Foto aus ihrem Ort, als die Straßen und Gärten so richtig verschneit waren? Dann senden Sie uns dieses zu unter der E-Mail-Adresse redaktion.badkissingen@infranken.de.

Das Bild sollte im jpeg-Format vorliegen und möglichst zwischen einem und drei MB groß sein. Bitte schreiben Sie dazu, wo das Foto aufgenommen wurde und wer es gemacht hat (oder in welchem Familien-Archiv Sie fündig geworden sind). Perfekt wäre es, wenn Sie uns zudem mitteilen könnten, in welchem Jahr das Bild entstanden ist.

Die Einsendungen werden dann auf einer Bilderseite in der Zeitung veröffentlicht.