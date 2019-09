Eintauchen in die Technik

Technische Berufe sind interessant und abwechslungsreich, bieten exzellente Chancen auf dem Arbeitsmarkt und sind überdurchschnittlich gut bezahlt. Trotzdem arbeiten nur rund zwanzig Prozent Frauen in den "MINT"-Berufen (Quelle: Statista). Deshalb veranstaltet die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) in Kooperation mit der Firma Schaeffler und weiteren Partnern dieses Jahr bereits zum 20. Mal die Schnuppertage für Naturwissenschaften und Technik für Mädchen der 8. bis 12. Jahrgangsstufe.

In über fünfzig verschiedenen Workshops können die Schülerinnen während der Herbstferien am Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. Oktober, in Schweinfurt ihre Talente kennenlernen und in technische Gebiete eintauchen. Ziel dieses -Angebotes ist es, das mögliche Berufswahlspektrum für Mädchen in Richtung Technik zu erweitern. Schülerinnen aus Real-, Mittel- und Fachoberschulen sowie Gymnasien können sich zu verschiedenen Workshops anmelden, die unter der Anleitung von Betreuern durchgeführt und von Studentinnen mitbegleitet werden. Am Dienstag, 29. Oktober, bietet die Hochschule Würzburg-Schweinfurt rund dreißig Workshops an. Schaeffler Technologies AG & Co. KG lädt die Schülerinnen am Mittwoch, 30. Oktober, zu weiteren 17 Workshops ein. Themen sind etwa "Komm druck mit uns - in 3D!", "Wir machen Instantkakao", "Lügendetektor", "Der elektronische Würfel, "Changing Colours" mit LED-Lichteffekten oder "Candle-Light - made by yourself".

Um die Veranstaltungsorte in Schweinfurt erreichen zu können, wird ein kostenloser Bustransfer aus den Landkreisen Schweinfurt, Main-Spessart, Haßberge, Bad Kissingen und Rhön- Grabfeld angeboten. Details zu den Workshops, Busfahrplänen sowie Organisatorischem gibt es auf der Website. Die Schnuppertage finden jeweils zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Buchungen für die Workshops sind online vom Montag, 16. September, bis Montag, 14. Oktober, möglich.

Infos unter http://schnuppertage-fhws.de. Weitere Projektbeteiligte sind neben der Hochschule und Schaeffler Technologies AG & Co. KG, die Stadt und der Landkreis Schweinfurt, Haßberge, Main-Spessart, Bad Kissingensowie Rhön-Grabfeld, die Bundesagentur für Arbeit Schweinfurt, die Wissenswerkstatt Schweinfurt und die Region Mainfranken GmbH. red