Eine Million für Rannungens Mehrzweckhalle

Dabei wurde auch die Gemeinde Rannungen mit einer Summe von einer Million Euro für die Sanierung der Mehrzweckhalle bedacht.

Das meldeten die Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär (CSU) und Sabine Dittmar (SPD) in eigenen Pressemitteilungen. Insgesamt schüttet der Bund in sechs Jahren (2016 bis 2022) ganze 340 Millionen Euro für Sanierungsprojekte im Bereich Jugend, Kultur und Sport aus, heißt es in den Mitteilungen weiter.

Bei der Auswahl der Projekte habe man darauf geachtet, dass die Maßnahmen auch zügig umzusetzen sind. Die Förderquote des Bundes für das Programm beträgt bis zu 45 Prozent der Projektkosten. Die Mehrzweckhalle in Rannungen wurde 1976 gebaut und in die Jahre gekommen. 3,2 Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Isolde Krapf