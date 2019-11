Eine grüne Liste für Bad Bocklet?

Antje Kopp (Aschach) ist seit 2008 im Gemeinderat vertreten. Damals hatte die gelernte Kinderkrankenschwester bei der Kommunalwahl auf der Liste der SPD kandidiert. 2014 nahmen sie die Freien Wähler auf ihrer Liste auf. Tief in ihrem Herzen sei sie freilich immer "grün" gewesen, sagt die 50-Jährige. Denn Mitglied im Kreisverband von B'90/Die Grünen ist sie schon seit mehr als 30 Jahren.

Allein in einer Kommune die Politik der Bündnisgrünen zu verfechten, sei nicht leicht, sagt sie. Jetzt hat sie in Martin Eisenmann, dem Besitzer des Bücher-Pavillons, offenbar einen Mitstreiter gefunden. Der 41-jährige gebürtige Retzbacher war 2006 mit seiner Familie von Würzburg nach Bad Bocklet übergesiedelt und hat sich in den darauffolgenden Jahren im Ort sehr engagiert, so auch seit sechs Jahren als Vorsitzender des Kurvereins. Im Sommer 2019 trat er den Grünen bei.

Im Pavillon fand am 18. September ein Infoabend des Grünen-Kreisverbands zu den Kommunalwahlen statt. 25 Interessierte kamen. "Der Dialog ging quer durch die Bevölkerungsschichten", sagt Eisenmann. Zahlreiche Besucher hätten Resonanz auf die grünen Themen gezeigt, stellte Kopp fest. Zwei Wochen später luden Eisenmann und Kopp erneut zu einem Info-Abend ein, bei dem es auch gezielt um eine mögliche Liste für die Kommunalwahl ging. Diesmal kamen acht Gäste.

An diesem Abend sei das Mehrgenerationen-Dorf vorgestellt worden, sagt Kopp.

Wichtig bei allem sei, dass in Bad Bocklet nicht nur Jung und Alt, angestammte Bürger und neu Zugezogene, sondern auch das Staatsbad und seine Ortsteile miteinander in Dialog treten, nennt

Eisenmann die Charakteristika des grünen Vorstoßes im Staatsbad.

Zusammenarbeit von Jung und Alt

Kopp und Eisenmann denken an eine Art Kontaktbörse. Wer beispielsweise mit dem Auto von Bad Bocklet nach Bad Kissingen fährt und jemanden mitnehmen möchte, kann sich im Pavillon melden. Umgekehrt sollten Personen, die eine Mitfahrgelegenheit brauchen, ebenfalls ihre Kontaktdaten in dem Buchladen hinterlassen. Sicher werden sich noch weitere Möglichkeiten ergeben, wo Jung und Alt zusammenarbeiten können, sind Kopp und Eisenmann sicher.

Auch in Sachen Tourismus möchten beide die Marktgemeinde weiter voranbringen. Ihrer Ansicht nach sollte man zum Beispiel für Touristen besser kenntlich machen, was es alles in den Ortsteilen zu sehen gibt. Zudem sollten, ihrer Meinung nach, die Fahrradwege besser vernetzt, hergerichtet und als Gesamtsystem beworben werden. Weiter ließe sich der Einstieg in die "Wanderwelt Rhön" von Bad Bocklet aus viel besser vermarkten, ist Eisenmann überzeugt. Die Aufstellungsversammlung ist für 20. Dezember im Buchladen Pavillon anberaumt. Info: Martin Eisenmann, Tel.: 09708/705 024 oder martin@eisenmann24.deIsolde Krapf