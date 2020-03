Ein Kissinger Bürgermeister in Wunsiedel

Nicolas Lahovnik ist in Wunsiedel eine kleine Überraschung gelungen. Der 30-Jährige aus Bad Kissingen wurde in der oberfränkischen Kleinstadt im ersten Wahlgang als Kandidat der CSU zum Bürgermeister gewählt. Beobachter waren allgemein von einer Entscheidung in der Stichwahl ausgegangen.

Lahovnik erhielt 62,3 Prozent der Stimmen. Die Beste der weiteren Kandidaten kam auf 17 Prozent. Der 30-Jährige arbeitet aktuell noch als Wirtschaftsförderer der Stadt Weiden. Davor arbeitete er als Geschäftsleiter der Marktgemeinde Triefenstein im Kreis Main-Spessart sowie davor im OB-Büro der Stadt Schweinfurt. In Wunsiedel wird er Nachfolger von Karl-Willi Beck, der insgesamt 18 Jahre Bürgermeister war. far