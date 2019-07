Drei Tage mit Fürst: Das Bad Kissinger Rakoczy-Fest 2019 ist eröffnet

Bis Sonntag feiert Bad Kissingen seine Vergangenheit mit historischen Kurgästen. Höhepunkte sind am Freitag die Präsentation des Reitvereins im Luitpoldpark (20 Uhr) und Saale-Brennt (21.45 Uhr), am Samstag der Rakoczy-Ball (ab 19.30 Uhr) mit Gläserpolonaise durch den Kurgarten (20.40 Uhr) und am Sonntag der historische Festzug (14.30 Uhr) und das Abschlussfeuerwerk (gegen 22 Uhr).