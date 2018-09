Doch noch Bewährung für Versicherungsbetrug

Ein Prozess um Versicherungsbetrug, der das Kissinger Amtsgericht 2016 lange beschäftigte, fand jetzt ein Ende. In der Berufung kam ein Finanzmakler mit Bewährung davon. Sieben Monate, beziehungsweise rund 20 Verhandlungstage, hatte das Verfahren 2016 das Schöffengericht am Amtsgericht der Kurstadt in Atem gehalten. Der Finanzmakler aus dem Landkreis Bad Kissingen und ein Kfz-Meister aus dem Raum Schweinfurt mussten sich dabei wegen gemeinschaftlichen Versicherungsbetrügereien verantworten.

Häufig ging es um Glasschäden

Wie das Gericht damals feststellte, hatten der Finanzmakler oder Personen, die er dazu veranlasst hatte, Schäden an Autos angemeldet. Häufig ging es um Glasschäden. Auch ein erfundener Marderschaden war laut Gericht dabei. Der Kfz-Meister habe fingierte Rechnungen erstellt, so das Amtsgericht, oder Kostenvoranschläge in Pseudorechnungen umgewandelt. Und die Versicherung regulierte die nach Überzeugung des Gerichts erfundenen Schäden.

Das Bad Kissinger Schöffengericht verurteilte den Kfz-Meister damals zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Der Finanzmakler, er war aus Sicht des Gerichts treibende Kraft, erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Während die Sache im Fall des Kfz-Meisters rechtskräftig wurde, legte der Finanzmakler Berufung ein.

Darüber hat vor einigen Wochen das Landgericht Schweinfurt in zweiter Instanz entschieden. Nach Angaben von Thomas Fenner, dem Pressesprecher des Gerichts, erhielt der Finanzmakler eine auf Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Diese Entscheidung ist nach Angaben des Landgerichts nun rechtskräftig. Siegfried Farkas