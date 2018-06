Digitale Revolution in den Klassenzimmern

Lästige Hindernisse





Ausstattung wird teuer



Wolfgang Dünnebier



In den Klassenzimmern kündigt sich eine kleine Revolution an. Der Einsatz von Computern stellt bisherige Lerntechniken und Unterrichtsgewohnheiten in Frage. "Das ist eine Riesenchance", zeigt sich Lehrerin Ulrike Lutz unerschrocken. Sie nimmt die Herausforderung offensiv an. Einen Impuls gaben ihr dabei zwei Medientage, die sich mit dem Thema beschäftigten. Dabei ist ihr bewusst, dass die Aufgeschlossenheit älterer Lehrerkollegen gegenüber dem Thema ähnlich unterschiedlich ausgeprägt ist, wie in der übrigen Gesellschaft. Doch wie kann sie die Begeisterung für das Thema zündend weiter geben?Zusammen mit Kollegin Christina Feustel organisierte sie eine schulinterne Lehrerfortbildung , an der 20 Kollegen aus Hammelburg , Langendorf und Euerdorf teilnahmen. Dazu engagierte sie sechs Schüler . "Bei denen gehört der Computer zum Alltag", wirbt sie dafür, das Wissen des Nachwuchses anzuzapfen. Gerne teilten die Schüler ihre Kenntnisse. "Es war sehr kurzweilig", freut sich die Pädagogin über das Zusammenspiel der Generationen im Klassenzimmer. Eine Erkenntnis griff dort rasch um sich: Durch den sinnvollen Umgang mit dem Computer gelinge es, die Mehrzahl der Schüler einfacher für Themen zu begeistern. Flipped Classroom Concept heißt das Prinzip, bei dem der dozierende Lehrer in den Hintergrund tritt.Das digitale Klassenzimmer setzt andere Prioritäten. Beispielsweise bekommen Schüler den Auftrag, sich über das Wochenende daheim Lehrvideos anzuschauen. Etwa zum Satz des Pythagoras. "Am Montag lasse ich mir den dann von den Schülern im Unterricht erklären", sagt Ulrike Lutz. Der Paradigmenwechsel dabei: Anders als früher, wird die Zeit in der Schule nicht mehr beim Pauken gebraucht, sondern es ist jetzt mehr Zeit zum gemeinsamen Üben. "Bei den Schülern kommt das sehr gut an", berichtet Ulrike Lutz.Leichter verinnerlicht werde der Lernstoff bei der gemeinsamen Erstellung eigener kleiner Lehrfilmchen. Dank Kameras in den digitalen Geräten und umfangreichen Datenspeichern ist das alles kein großes technisches Problem mehr. Die Aufnahmen können zur schulinternen Verwendung hochgeladen und abgerufen werden.Aber auch das ist noch nicht alles: Selbst erstellte Strichcodes auf Arbeitsblättern können auf Zusatzangebote mit weiteren Informationen zu den Themen verweisen. Wenn die Schüler diese Codes mit dem Tablet oder Smartphone einscannen, werden ihnen automatisch weitergehende Quellen geöffnet.Mit all diesen Arbeitsweisen lernen Schüler gewissermaßen nebenbei auch Grundlagen zu Bild- und Urheberrechten sowie Privatsphäre. Noch sind die einzelnen Schulen bei dem Vorgehen weitgehend auf sich selbst gestellt. Und die neue Computerwelt stößt auf lästige Hindernisse. So ist die Internetanbindung vieler Schulen noch recht langsam, verrät stellvertretende Schulleiterin Monika Horcher . Wenn die ganze Klasse ins WLAN will, laden die Seiten kaum mehr. Doch Besserung sei in Sicht.Allerdings werden hohe Kosten auf die Schulträger zukommen. Für wünschenswert hält Monika Horcher zumindest je einen Satz schuleigener Tablets für jeden Schulflur, die dann in den Klassen eingesetzt werden. Bei drei Fluren macht dies eine Investition von 15 000 bis 20 000 Euro alleine für die Mittelschule Hammelburg.Horcher ist dankbar für das Engagement ihrer Lehrkräfte für die neue Materie. Nicht überall sei das Bewusstsein so ausgeprägt, ist sie überzeugt. "Der Stoff hätte auch für drei Nachmittage gereicht", bilanziert Ulrike Lutz die Lehrerfortbildung. Ein Anfang ist aber gemacht . . .