Dieb stiehlt Kunstobjekt aus Wandelhalle

Malte Meinck ist sehr enttäuscht. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte aus der Ausstellung der Kissinger Künstlergruppe ART97688 in der Wandelhalle von der Tafel, die er dort aufgebaut hatte, ein wertvolles Kunstobjekt gestohlen. Sein in Facebook gepostetes Angebot, das Objekt ohne Anzeige zurückzugeben, wurde, zumindest bis jetzt, nicht genutzt.

Der Bad Kissinger Schmuckdesigner nennt das Objekt ein Schalentier. Es bestehe aus einem rot eloxierten gegossenen Aluminiumteil und habe eine silberne Einlegeschale. Im Aussehen nachempfunden ist das Objekt einer Krabbe.

Beute "genau ausgeguckt"

Meinck geht davon aus, dass sich einer das Kunstobjekt seiner Begierde "genau ausgeguckt haben muss". Die Einlegeschalen hätten einzeln auf dem Tische gelegen. Sie passten jeweils nur zu einem bestimmten Schalentier. "Nach einem Zufall" sehe es bei dem Vorgang deshalb nicht aus. Der Dieb müsse schon gezielt zugegriffen haben.

Ein bisschen hofft der Schmuckdesigner darauf, dass sein Objekt wegen seiner markanten und individuellen Gestaltung als seines auffällt, wenn es denn ein wohlgesonnener Mensch mal bei einem anderen sehen sollte.

Sollte der Dieb aber von weiter her sein, fürchtet Meinck, dann werde vermutlich auch die regionale Öffentlichkeit oder die Verbreitung via Facebook nicht ausreichen, um deutlich zu machen, dass sich da jemand möglicherweise illegal an der mit mehreren dieser Schalentiere ausgestatteten Tafel in der Wandelhalle bedient hat.

Anzeige bei der Polizei hat Malte Meinck bislang nicht erstattet. Wenn sich nichts mehr tue in Bezug auf freiwillige Rückgabe, und die Hoffnung darauf schwindet bereits, dann wolle er die Anzeige schon noch nachholen. far