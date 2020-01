Die Stärkung der sozialen Gemeinschaft im Blick

B'90/Die Grünen haben in Bad Bocklet zum ersten Mal eine eigene Liste für die Kommunalwahl aufgestellt. Besonders stolz sei man, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen, dass man neun Leute dafür begeistern konnte, sich politisch zu engagieren, davon vier Frauen und fünf Männer.

Bei der Aufstellungsversammlung im Bücher Pavillon stellte stellvertretende Landrätin Monika Horcher unter anderem grüne Kommunalpolitik am Beispiel des Schulneubaus in Hammelburg vor. In der nachfolgenden Vorstellungsrunde der Kandidatinnen und Kandidaten wurde die Vielfältigkeit der Liste deutlich, heißt es in der Pressemitteilung.

So reichten die Ideen und Ziele vom lokalen Naturschutz über Vorschläge zur Mobilität vor Ort und Stärkung der sozialen Gemeinschaft bis hin zu mehr Nachhaltigkeit im kommunalen Wirtschaften. Nach dem parteiinternen Frauen-Statut sei in der anschließenden Wahl fast jeder ungerade Platz mit einer Frau besetzt worden.

Besonders stolz zeigte sich Kreissprecherin Petra Winter, dass es gelungen sei, mit vier weiblichen und fünf männlichen Bewerbern eine kreative und nachhaltig ausgerichtete Liste für den Markt Bad Bocklet präsentieren zu können. Im Februar wollen sich die BewerberInnen bei zwei Wanderungen zum Müllsammeln und einer Diskussionsrunde vorstellen. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick: 1. Antje Kopp (50 Jahre alt, Aschach), 2. Martin Eisenmann (41, Bad Bocklet), 3. Martina Faber (54, Bad Bocklet), 4. Jörg Schwerteck (44, Aschach), 5. Stefanie Seufert (34, Bad Bocklet), 6. Sebastian Wehner (36, Steinach), 7. Anne Schebler (23, Aschach), 8. Dr. Tilman Faber (58, Bad Bocklet), 9. Dr. Ulrich Jüdes (70, Bad Bocklet). ikr