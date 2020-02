Die Stadt Bad Kissingen online erleben

In der Welt des Digitalen tritt Bad Kissingen seinen Besuchern mit einem neuen Angebot entgegen. Auf dem Portal www.badkissingen-erleben.de stellt Pro Bad Kissingen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kurstadt im Bereich Einzelhandel und Gastronomie ins Schaufenster. Bad Kissingen ist damit Teil eines Modellprojekts des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, das Digitale Einkaufsstadt Bayern heißt.

Klaus Bollwein, der das Portal jetzt als Geschäftsführer von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen dem städtischen Wirtschaftsausschuss vorstellte, betonte auf Nachfrage zwar mehrfach, dass es sich bei dem Portal eigentlich noch um eine Art Baustelle handelt. Es sei noch nicht fertig. Deshalb gebe es auch keine große Werbung dafür.

Das Portal ist aber bereits seit zwei Monaten online. Und für eine Baustelle ist es auch bereits ziemlich lebendig. Man kann bereits gut erkennen, wohin das Projekt in diesem Jahr bis zu seinem Abschluss noch führen soll.

Vom Start weg 100 Einträge

Möglich geworden ist der ansehnliche Start, weil die Werbegemeinschaft der Stadt erst einmal ihre Mitgliedsbetriebe angesprochen hat. Auf diese Weise habe das Portal mit nahezu 100 Einträgen aus dem hauptsächlich innerstädtischen Bereich beginnen können. 150 bis 200 Unternehmen, hofft Bollwein, sollen im Lauf des Jahres noch hinzukommen. Auch der Gedanke, möglichst alle Betriebe geeigneter Branchen in dem Portal zumindest mit einem Grundeintrag zu listen, ist nicht aufgegeben.

Seine inhaltliche Prägung hat das Portal nach Bollweins Worten von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen erhalten. Umgesetzt habe das Projekt eine Schweinfurter Werbeagentur.

Registriert werde das Angebot bereits. Richtig groß vorstellen will die Werbegemeinschaft das Portal aber erst, wenn es weiter entwickelt ist. Noch kommt regelmäßig etwas hinzu. Demnächst, sagte Bollwein am Dienstag, stehe der "English-Button" an. Die Übersetzung der Texte ins Englische liege bereits vor. Bad Kissingen muss eben international sein.

Fernziel sei zudem, einmal die Region und die besonderen Merkmale des gemeinsamen Oberzentrums Bad Kissingen/Bad Neustadt abzubilden.

Auffällige Vielfalt

Das Hauptmerkmal des neuen Portals ist vermutlich schon seine Hinwendung zu Einzelhandel und Gastronomie. Was darüber hinaus jedoch daran auffällt, ist die Vielfalt der angebotenen Informationen. Die 260 000 Gäste Bad Kissingens pro Jahr, die Pro Bad Kissingen damit unter anderem ansprechen will, finden nämlich längst nicht nur Hinweise auf Geschäfte und Gastronomen.

Zum Erleben der Stadt gehören auf www.badkissingen-erleben.de auch Daten und Bilder wesentlicher Sehenswürdigkeiten. Besucher sollen auch nicht einfach nur Shoppen gehen, sondern sie finden auch Hinweise auf Erlebnistouren. Bis jetzt sind das nur zwei. Im Rahmen der Fertigstellung sollen es aber noch mehr werden. Dazu kommen Informationen zu Freizeiteinrichtungen, Service zum Thema Parken oder ein A bis Z mit allerlei Informationen für den Alltag.

Wo seine Stärken liegen werden, zeigt das Portal bereits jetzt in den Bereichen Shopping und Essen & Trinken. Da werden nicht einfach Unternehmen aufgelistet. Wer will, kann vor dem Einkaufsbummel nutzerfreundlich in Erfahrung bringen, wo es zum Beispiel auch eine Kinderspielecke gibt oder wo Lieferservice dazu gehört.

Auswahl durch Filter

Die kulinarische Auswahl wird dem Gast durch Filtermöglichkeiten erleichtert, wie etwa die, wo es vegetarische Küche gibt oder auch, wo Hunde erlaubt sind.

An dem vom Freistaat geförderten Pilotprojekt sind bayernweit nach Bollweins Angaben bislang nur elf Städte beteiligt. Drei seien es in der ersten Welle 2015 gewesen. Bad Kissingen gehöre zu den acht Kommunen der zweiten Welle. Für die Zeit nach der Projektförderung ist die entscheidende Frage, ob sich die Plattform, die gepflegt und auf dem Laufenden gehalten werden will, selbst trägt. Sorge hat Bollwein da nicht. Die Kostenbeiträge für die Präsentation auf der Plattform sollten aus seiner Sicht eine solide Basis liefern. Siegfried Farkas