Die ganze Welt ist zu Gast

Am Frühstückstisch der Familie Peter in Schwebheim ist die Welt zu Gast. Aus allen Ecken der Erde kommen immer wieder Menschen, um auf dem Naturlandhof etwas Landluft zu schnuppern und neue Erfahrungen zu sammeln. Seit vier Jahren sind die Peters "WWOOF"-Mitglied. "WWOOF" ist eine weltweite Bewegung - ausgeschrieben bedeutet die Abkürzung: World Wide Opportunities on Organic Farms, übersetzt "Weltweite Chancen auf Biobauernhöfen" - die ökologische Höfe mit Besuchern verbindet.

Der Landhof in der Schwebheimer Hauptstraße wurde vor 29 Jahren zum Landbetrieb. Ziel des "Wwoofings" ist es, dass Menschen das Leben auf dem Land und das jeweilige Land an sich auf besondere Weise kennenlernen können. Um echte Arbeitskräfte handelt es sich dabei nicht. Die Gastgeber, wie die Familie Peter, bieten freie Kost und Logis, die Gäste können natürlich mit auf dem Hof anpacken. Über den Umfang entscheiden sie selbst. "Wenn mal jemand ein paar Tage weg ist, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Das sind unsere Gäste", erklärt Wolfgang Peter, der den Naturlandhof zusammen mit seiner Frau Erika und Sohn Jonathan betreibt.

Mit am Tisch zum gemeinsamen Frühstück sitzt auch Isaac - ein junger Engländer aus Ipswich, einer Stadt zwei Stunden nordöstlich von London, der im Laufe des Jahres zu einem ganz besonderen Wwoofer-Gast wurde. "Normal bleiben die Leute so zwei bis drei Wochen", sagt Erika Peter. In der Sommerzeit ist am meisten los, da kommen jährlich drei bis vier "Wwoofer". Isaac kam am 13. Mai in Schwebheim an.

Bewegte Jugend

"Etwas Verspätung hatte er ja", erzählt Jonathan Peter und lacht gemeinsam mit seinen Eltern. Isaac, der kaum ein Wort Deutsch versteht, wird nun kurz auf Englisch darauf angesprochen, was denn damals los war. Jetzt lacht auch er mit. "Mir fiel vor einigen Jahren mal mein Ausweis ins Wasser. Bisher hat es nie jemanden interessiert, dass das Bild etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber die Polizei in Deutschland nimmt es da sehr genau", erzählt er. Mit aufpoliertem Ausweisdokument führte sein Weg dann doch noch Richtung Schwebheim. Zwei Wochen wollte er bleiben, sieben Monate wurden es. So lange blieb noch kein internationaler Gast im Hause Peter.

Hinter ihm liegen schwierige Jahre, mit vielen Rückschlägen und Tiefs. Am Frühstückstisch erzählt er, dass er lange drogenabhängig war. Mit 14 flog er bei seiner Mutter zuhause raus, dann ging es zum Vater, der setzte ihn drei Jahre später vor die Tür. Untergebracht in Obdachloseneinrichtungen, erlebte er schlimme Zeiten, umgeben von Kriminalität und Drogen in einem sozialen Brennpunkt seiner Heimatstadt. "Kriminell wurde ich zum Glück nie", betont er.

Einen Ausweg aus dem Dilemma suchte er trotzdem. Dabei half ihm sein Vater, der nach dem Rauswurf wieder Kontakt zu ihm aufnahm. "Er hat mich zum Wwoofing gebracht", erzählt Isaac. In der Ferne ist der 25-Jährige nun auch endlich dabei, zu sich selbst zu finden. Vor der Station in Schwebheim hatte er schon vier Höfe hinter sich. Vor Deutschland war Tschechien an der Reihe. Auf die Frage warum sein Aufenthalt in Unterfranken denn so lange wurde, meint er kurz und trocken: "Es gab einfach keinen Grund woanders zu sein".

Herzliches Verhältnis

Seiner Gastfamilie ist er sehr ans Herz gewachsen - und umgekehrt. "Die Familie Peter ist eine freundliche und sehr unstressige Familie", meint er. Sie hat ihn auch nicht unter Druck gesetzt, als er nicht so recht wusste, wie es bei ihm weitergeht. "Es war für mich der ideale Ort, mich neu zu orientieren", findet er. Wie es daheim weitergehen soll, wisse er mittlerweile, erzählt er - ohne genau ins Detail zu gehen. Er wisse, wo er hinkönne, "vielleicht mache ich meine Ausbildung zum Masseur weiter", sagt er. Diese hatte er vor ein paar Jahren nicht zu Ende gebracht, nur einige wenige Seminare fehlen ihm noch.

Aber bestärkt auch durch die Zeit in Schwebheim traut er sich nun zu, auch zuhause etwas Produktives auf die Beine zu stellen. Vieles hat er aus seiner Zeit auf dem Naturlandhof mitgenommen. Kurz vor Weihnachten flog er zurück nach England, endete das Abenteuer Schwebheim, das ihm so viel gegeben hat. "Das ist halt der ganz normale Wahnsinn hier", sagt Jonathan, der mit 25 Jahren schon Landwirtschaftsmeister ist. Vor Isaac waren schon Besucher aus Russland, Spanien, Kanada, Indien und vielen weiteren Ländern da. "Wir können mit dem Hof ja selbst nicht verreisen", verrät Erika: "Deswegen holen wir uns einfach die Welt nach Hause. Die vielen Gäste von überall her, sorgten auch dafür, dass unsere Kinder zu weltoffenen Bürgern wurden".

Schon weit vor der "WWOOF"-Teilnahme nahmen die Peters an verschiedenen Programmen teil, bei denen Menschen aus dem Ausland den Weg zu ihnen fanden. An eine Begegnung erinnert sich Wolfgang besonders, deshalb bringt er auch ein gerahmtes Foto an den Tisch. Zu sehen sind auf dem Bild eine Agrarstudentin aus der ehemaligen Sowjetunion, die 1992 zu Gast auf dem Naturlandhof war, neben ihr sitzt ihr Ehemann, der zu Besuch war - gegenüber sitzen zwei junge Männer, Soldaten der US-Army. Letztere waren in einem Programm, in dem die amerikanischen Soldaten, die in Schweinfurt stationiert waren, als Erntehelfer in der Region unterwegs waren. "Das war schon eine ganz spezielle Atmosphäre, wenige Jahre nach dem Kalten Krieg," erinnert sich Wolfgang Peter. Aber am Küchentisch der Peters gingen schon immer alle als Freunde auseinander. Steffen Krapf