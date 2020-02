Die Bad Kissinger OB-Kandidaten im Vergleich

Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass die Oberbürgermeisterwahl in Bad Kissingen doch noch richtig spannend werden würde? Bis in den vergangenen Oktober hinein, sah alles nach der klassischen Konstellation aus, in der ein Herausforderer gegen den Amtsbonus des amtierenden Oberbürgermeisters anreden muss. Dann aber erklärte Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) überraschend, er trete nach zwei Amtszeiten doch nicht wieder an. Und so können die Besucher des Wahlforums zur OB-Wahl am Donnerstag, 27. Februar, mit einer munteren Veranstaltung rechnen.

Main-Post und Saale-Zeitung richten den Abend im Großen Saal des Regentenbaus gemeinsam aus. Sie wollen mit der von Benedikt Borst und Siegfried Farkas moderierten Veranstaltung Entscheidungshilfen für Bad Kissingens Wählerinnen und Wähler liefern. Den Fragen der beiden Journalisten stellen sich ab 19.30 Uhr alle drei Bewerber um Blankenburgs Nachfolge: Gerhard Schneider (CSU), Dirk Vogel (SPD) und Peter Eggen (AfD).

Viele Fragen an die Kandidaten

Das heißt, nur mit den Fragen der beiden Gastgeber ist es an diesem Abend für die Kandidaten nicht getan. Unter anderem müssen sich die drei Bewerber auch einem Wissenstest über Bad Kissingen unterziehen. Dazu kommen ein nicht ganz ernst gemeinter Persönlichkeitstest und Fragen aus dem Publikum. Natürlich dürfen Schneider, Vogel und Eggen ihre Positionen auch kompakt selbst darstellen.

Ein Element des Abends sind zudem Fragen aus dem Publikum. Besucher können sie in der Pause auf ausliegenden Kärtchen notieren. Einer Auswahl dieser Fragen aus den Reihen der Besucherinnen und Besucher stellen sich die drei Kandidaten gegen Ende des Wahlforums.

Leserfragen können auch vorab an den Redakteur der Saale-Zeitung zugeschickt werden, und zwar an folgende Adresse: b.borst@infranken.de far

Ort Das Wahlforum von Saale-Zeitung und Main-Post findet am Donnerstag, 27. Februar, im Max-Littmann-Saal des Regentenbaus statt.

Beginn Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Unterhaltung Für musikalische Unterhaltung vor Beginn der Gesprächsrunden und in der Pause sorgt das Ensemble KissPerkussiva.