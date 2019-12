Der weltgrößte Bierkasten-Baum

Warum die Kurstadt seit Freitag den größten Weihnachtsbaum aus bunten Kästen hat, ist schnell erklärt: Er ist 18,55 Meter hoch und aus 4500 leeren Bierkästen zusammengebaut. Damit schlägt er den bisherigen Rekordhalter aus Krefeld, der seinerzeit lediglich 15,60 Meter aufwies.

Ein bisschen länger braucht man, um zu erklären, was die zahlreichen Helfer bei der groß angelegten Aktion von Antenne Bayern zu stemmen hatten, bis die riesige Plastik-Pyramide errichtet war. Am Donnerstag früh um sieben Uhr ging's an den Start. Die Christbaum-Bauer legten los, allen voran zahlreiche Aktive der Stadtteil-Wehren und der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), des städtischen Servicebetriebs, der Kurgärtnerei und der Stadtwerke.

Auch auswärtige Helfer

Doch nicht nur die Einheimischen halfen mit. Es kamen auch etliche Leute aus benachbarten Gefilden angereist, um mit anzupacken, wusste Stadtbrandinspektor Harald Albert. So hatte er plötzlich Feuerwehrkollegen aus Hammelburg neben sich und traf Personen, die aus dem Landkreis Main-Spessart stammten und von der Aktion gehört hatten.

Am Donnerstag hatten es die Christbaum-Bauer am Abend schon auf elf Lagen gebracht. Am Ende standen die 4500 Kästen dann in 16 Lagen in Reih und Glied. Gegen elf Uhr am Vormittag wurde dann der Weltrekord schließlich ausgerufen. Da sah man die Akteure von Feuerwehr und DLRG aber immer noch hoch oben im Korb der Feuerwehr-Drehleiter schweben und hie und da nachbessern. Denn schließlich war der bunte Riese nach einem ausgeklügelten Bauplan erbaut worden. Da musste alles stimmen.

Angenehmes Arbeiten war das nicht, denn am Freitagvormittag herrschte teilweise dichter Schneefall. Das wiederum hielt zahlreiche Schaulustige auf der Ludwigsbrücke nicht ab, sich das gelb-blaue Weihnachtswunder unten auf der Saalewiese mal genauer anzuschauen. Am späten Freitagnachmittag reisten dann die Spezialisten des "Rekordinstituts für Deutschland" an, um die Höhe des Baums zu vermessen.

Unter polizeilicher Aufsicht wurde das Ergebnis vermerkt. Wie die Pressesprecherin des Radiosenders sagte, habe sich vermutlich der matschige Boden unter den Bierkästen etwas gesenkt. Denn letztendlich kamen bei der Messaktion dann doch 20 Zentimeter weniger, also 18,35 Meter, heraus. Das tat dem Weltrekord allerdings keinen Abbruch. Gegen 16.30 Uhr tauchte dann die bayerische Bierkönigin Veronika Ettstaller (Gmund) am Christbaum auf. Denn nun sollte das Licht angeknipst werden. Am späten Nachmittag waren nämlich noch die Lichterketten an dem aus Tausenden von Einzelteilen zusammengebauten Prachtstück angebracht worden. Nach Angaben der Antenne-Bayern-Pressestelle wurden zwei Lichterketten von je 44 Metern besorgt, so dass nun stolze 88 Meter flimmernder Lampen am Christbaum prangen. Die Bierkönigin wurde unterm Schirm zum Baum geleitet und muss in ihrem dünnen Festkleid sicher gefroren haben. Doch dann hieß es "Licht an!" für den 18-Meter-Riesen. Trotz Schneegestöbers mit anschließendem Dauerregen hatten sich zahlreiche Schaulustige auf der Europawiese eingefunden, um dem Rundfunk-Spektakel beizuwohnen, denn schließlich ist solch ein bunter Weihnachtsriese ja auch sonst nirgendwo anzutreffen. Isolde Krapf