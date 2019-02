Der PIA-Umzug in Bad Neustadt ist angelaufen

In Bad Neustadt entstehen die "zündenden Ideen" für unsere Kunden und die Gruppe. So steht es auf der Homepage von PIA Automation Bad Neustadt. Derzeit entstehen diese Ideen allerdings noch auf dem Gelände der Preh GmbH in Bad Neustadt - dem ehemaligen Mutterkonzern von PIA. Inzwischen ist PIA aber ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Joyson-Gruppe des chinesischen Investors Jeff Wang, zu der auch Preh gehört. Die räumliche Trennung von Preh erfolgt demnächst, wenn der PIA-Neubau fertig und der Umzug beendet ist.

141 mal 76 Meter

Und das wird nicht mehr lange dauern. Teilbereiche von PIA sind bereits an den neuen Standort umgezogen. Die ersten Maschinen sind bereits in der neuen Produktionshalle installiert, der Umzug in den neuen, 141 mal 76 Meter großen Gebäudekomplex läuft, während noch die letzten Arbeiten am Gebäude und auf dem Gelände erledigt werden. Die Teilefertigung sowie Lager-Logistik sind schon seit Dezember im Neubau untergebracht, wie ein Sprecher von PIA bestätigt.

Vier Montageanlagen aufgebaut

Dieser Bau in der Theodor-Jopp-Straße in Bad Neustadt ist sehr schnell entstanden, denn seit dem ersten Spatenstich im November 2017 bei Glühwein-Wetter ist bis jetzt gerade einmal ein gutes Jahr vergangen. Grundsteinlegung war bereits ein gutes halbes Jahr später bei strahlendem Sonnenschein, im Juni 2018.

Und dann dauerte es nur noch ein Vierteljahr, bis im September bereits ein Kran den Kranz beim Richtfest in die Höhe zog.Derzeit werden gerade vier Montageanlagen am neuen Standort aufgebaut. Weitere werden nach und nach folgen.

Umzug in den Bürotrakt

Von den insgesamt 275 Mitarbeitern von PIA arbeiten bereits 30 im Neubau am Altenberg. Wenn der Umzug der Produktion, die im Dezember angelaufen ist, abgeschlossen ist, wird im März der Umzug in den Bürotrakt folgen, wie es auf Anfrage dieser Redaktion von PIA heißt. Bis Monatsende soll der Umzug dann abgeschlossen sein. Die offizielle Eröffnungsfeier plant die Geschäftsführung von PIA für Anfang Juni.

Zweiter Praxistag

Der PIA-Neubau am Altenberg ist der Hauptsitz der PIA-Automation Group, die außer in Bad Neustadt acht Standorte in Österreich, China, Amerika, Kanada und Kroatien hat. Das neue Gebäude hat 5500 Quadratmeter Bürofläche und 8700 Quadratmeter Fläche für die Produktion.

Am 20. Februar wird PIA einen Praxistag anbieten. Es ist der zweite nach 2017. Dabei handelt es sich um ein Projekt, in dem Hochschulen mit Unternehmen zusammenarbeiten. Dieser Praxistag wird diesmal an beiden Bad Neustädter Standorten stattfinden. Die Führung durchs Werk ist am neuen Standort in der Theodor-Jopp-Straße vorgesehen, die Seminare und Gesprächsrunden dagegen noch am alten Standort auf dem Preh-Gelände in der Schweinfurter Straße, da zu dem Zeitpunkt dort dann noch die Infrastruktur mit der Kantine besteht. Die Kantine ist nämlich eine der letzten Abteilungen, die an den neuen Standort umzieht. Das wird nach Angaben von PIA also erst gegen Ende März sein.Hubert Herbert