Der Lotse ist von Bord gegangen: Trauer um Alexander Karl

Bei den Historischen Persönlichkeiten des Rakoczy-Fests ist es wie im richtigen Leben. Alle Menschen sind gleich, aber manche sind gleicher. Aus der Riege jener Figuren, die Bad Kissingen alljährlich als Zeugen seiner Weltbadzeit vorführt, ragen einige heraus: der Fürst und die Quellenkönigin, Sisi natürlich, und mit feinen Abstufungen die Wittelsbacher. Unter den gesetzten Herren im schwarzen Frack steht einer im Vordergrund: Fürst Bismarck.

Fast drei Jahrzehnte lang hat Alexander Karl beim großen Heimatfest der Kissinger der Erinnerung an die historische Figur des Eisernen Kurgasts Charakter verliehen. Nun muss man in Anlehnung an eine berühmte Bismarck-Karikatur sagen: Der Lotse ist von Bord gegangen. Alexander Karl ist nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Details waren ihm wichtig

In den letzten Jahren hat es die Krankheit für Alexander Karl in manchen Momenten schon beschwerlich gemacht, die Anforderungen an die Rolle durchzustehen. Doch mit der Aufgabe, den Kissingern und ihren Gästen den knorrigen Reichsgründer so authentisch wie möglich zu zeigen, war es ihm so ernst, dass er nicht nachlassen konnte. Noch im vergangenen Jahr verschaffte er dem Doggenfreund Bismarck mit großem Ehrgeiz für den Auftritt beim Fest einen passenden Hund. Auch solche Details waren dem hingebungsvollen, aber deshalb der historischen Figur gegenüber durchaus nicht unkritischen Darsteller des Eisernen Kanzlers wichtig.

Die Erfüllung eines großen Wunsches in Bezug auf das Rakoczy-Fest hat das Schicksal Axel Karl allerdings versagt. 30 Jahre in der Rolle des Bismarck hätte er gerne noch voll gemacht. Die schwere Erkrankung hat das nicht mehr zugelassen. Alexander Karl starb am vergangenen Freitag im Alter von 71 Jahren.

Leiter des Medienzentrums

Gekannt haben die Menschen in der Region Karl aber nicht nur als Bismarck. Der gebürtige Kissinger, der in der Kurstadt die Grundschule und das Gymnasium besuchte, studierte nach Abitur und Bundeswehr in Würzburg. Er wurde Lehrer und übte den Beruf bis zum Ruhestand vor rund zehn Jahren in Bad Bocklet und Münnerstadt aus. Eines seiner pädagogischen Kernanliegen war, berichten Begleiter, seine Schüler so zu motivieren und zu interessieren, dass sie ihre Fähigkeiten durch Schule und Unterricht im Rahmen ihrer Möglichkeiten entfalten konnten.

Besonders am Herzen lag ihm das Medienzentrum des Landkreises. Die Einrichtung versorgt Schulen im Landkreis mit Unterrichtsmedien. Karl war zunächst stellvertretender Leiter, geführt hat er sei von 1992 bis zu seinem Tod. In der Freizeit konnte er gesellig sein. Er liebte es selbst Musik zu machen, sang viele Jahre im Gesangverein und spielte mehrere Instrumente. Auch dem Rhönklub gehörte er lange an.

Leidenschaft für die Familie

Neben der Leidenschaft für den Bismarck beim Rakoczy-Fest stand bei Alexander Karl immer die Leidenschaft für die Familie. Mit seiner Frau Hiddy war er seit 1972 verheiratet, also bald fünf Jahrzehnte. Tochter Carolin kam 1975 zur Welt. Seine besondere Freude war die 2007 geborene Enkelin Lea.

Die Aussegnungsfeier findet am Freitag, 24. Mai, um 13.30 Uhr im Parkfriedhof in Bad Kissingen statt.

Siegfried Farkas