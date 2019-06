Datenschützer: In Bad Kissingen einer für alle?

Finanziell hat es sich für die Stadt Bad Kissingen vermutlich gelohnt, dass der Stadtrat im Januar die Entscheidung, einen externen Datenschutzbeauftragten anzusteuern, vertagt hat. Die damals geplante Lösung hätte nach Verwaltungsangaben 43 000 Euro in zwei Jahren gekostet. Wenn die jetzt angestrebte zustande kommt, sollen es in zwei Jahren nur 19 500 Euro sein.

Grundlage dieser Möglichkeit ist der Gedanke, dass die 26 Städte und Gemeinden im Landkreis sowie der Landkreis selbst in Sachen Datenschutz zusammenarbeiten. Wie David Rybak für die Stadtverwaltung dem Stadtrat berichtete, beruht das auf einem Antrag des Kreisverbands des Gemeindetages. Demnach sollen Kommunen und Landkreis per Zweckvereinbarung zu einer interkommunalen Lösung kommen.

Überwacher und Berater

Ziel ist, beim Landkreis einen zentralen, behördlichen Datenschutzbeauftragten und einen zentralen Informationssicherheitsbeauftragten zu installieren. Über die Kontrollfunktion hinaus sieht die Zweckvereinbarung für den Landkreis unter anderem die Aufgabe vor, ein Datenschutzkonzept für die Beteiligten zu entwickeln. Dazu komme die Zusammenarbeit mit der Aufsicht. Sicherheitsmaßnahmen müssten überwacht, gesteuert und abgenommen werden. Auch regelmäßige Berichte seien nötig.

Allerdings ist es nicht so, dass die Kommunen auf diesem Wege nichts mehr mit Datenschutz zu tun hätten. Sie müssten Informationssicherheit innerhalb ihrer Verwaltung gewährleisten. Kommunen müssten eigene Datenschutzkoordinatoren benennen, die umfassend mit dem Datenschutzbeauftragten kooperieren und Informationen über Datenschutzverletzungen an den Beauftragten am Landratsamt melden.

Überwachen und beraten

Umzusetzen und einzuhalten sind die Datenschutzvorgaben demnach weiterhin in den Kommunen selbst. Mit dieser Umsetzung darf der Datenschutzbeauftragte nichts zu tun haben. Seine Funktion ist eher die eines Überwachers und Beraters.

Die Kosten für das Konzept bezifferte Rybak dem Stadtrat gegenüber mit 108 000 Euro. Der Landkreis würde davon 18 000 Euro tragen, sagte er. Auf die Städte und Gemeinden entfielen insgesamt 90 000 Euro. Als Anteil der Großen Kreisstadt errechnen sich bei Kostenaufteilung nach Einwohnerzahlen besagte 19 500 Euro in zwei Jahren.

Benennung schon im Juli möglich

Wenn alles klappt, kann es mit der Installation eines zentralen Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragten am Landratsamt recht schnell gehen. Wie Rybak dem Stadtrat berichtete, berät der Kreistag am 8. Juli über den Entwurf der Zweckvereinbarung. Von den beteiligten Kommunen und vom Landrat unterzeichnet werden könnte die Vereinbarung nach Rybaks Angaben dann bereits am 19.Juli bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung.

Datenschutzbeauftragter soll nach den Sitzungsunterlagen der Stadt Hans-Jürgen Bühner vom Landratsamt werden. Er könnte bereits zum 22. Juli benannt werden.