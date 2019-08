Der Verein Natur- und Lebensraum Rhön und das Biosphärenreservat Rhön veranstalten in Kooperation mit der Rhön GmbH vom 11. August bis 15. September 2019 zum zweiten Mal die Rhönschaf-Genießerwochen. Rhönschaf-Partner aus der ganzen Region laden ein, das Maskottchen der Rhön auf verschiedenste Weise kennenzulernen.

Auf dem Programm steht Wandern mit der Schäferin, Eintauchen in das Leben eines Schäfers, in einer Schäferei bei der Arbeit zuschauen - und natürlich regionale Produkte, unter anderem von Betrieben der Dachmarke Rhön, genießen. Fünf Wochen lang steht das Rhönschaf im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen sowie auf den Speisekarten vieler Gastronomen.

Wanderung mit dem Schäfer

Die Auftaktveranstaltung der Rhönschaf-Genießerwochen findet am Sonntag, 11. August, auf dem Biolandhof Rönshausen statt. Ab 12 Uhr können Besucher den wieder aufgebauten Hof, der im Juli 2018 bei einem Brand zerstört worden war, kennenlernen. Nähere Inforamtionen gibt es bei Helmut Schönberger, Tel.: 06659/ 3287, Mail: hofgemeinschaft-roenshausen@t-online.de.

Schon jetzt, vor dem offiziellen Start der Genießerwochen, können Schaf-Fans auf Motivsuche gehen: Beim Fotowettbewerb "Ganz schön, Schaf!" werden die besten Schaf-Bilder gesucht - ob einzelne "Porträts" oder "Gruppenfotos" von der Herde. Alle Fotos werden nach Einsendeschluss auf der Homepage des Biosphärenreservats und auf Facebook veröffentlicht. Die zehn schönsten Fotos werden später ausgestellt, zudem erhalten die Gewinner ihr gerahmtes Bild im Großformat.

Eine Gelegenheit zum Fotografieren bietet sich bei Führungen im Rahmen der Rhönschaf-Genießerwochen. Schäferin Julia Djabalameli nimmt ihre Gäste am Donnerstag, 15. August, um 10 Uhr mit auf Wanderung zu ihren grasenden Rhönschafen. Am Donnerstag, 5. September, Start um 10 Uhr, endet die geführte Wanderung mit einem Picknick aus Rhönschafprodukten an der Ulsterquelle. Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz "Moorwiese" zwischen Wüstensachsen und Bischofsheim.

Ausstellung und Genusstag

Auf dem weiteren Programm steht unter anderem eine kleine Rhönschaf-Ausstellung im Groenhoff-Haus auf der Wasserkuppe. Hier kann man sich über das Rhönschaf informieren und im Regionalladen nebenan mit Produkten vom Rhönschaf eindecken. Beim "Kinder-Rhönsch(l)äfer-Spezial" werden Erlebnisübernachtung für Kinder im Rhönschäferwagen angeboten, am 16. August wird in der Schäferei Weckbach bei Wüstensachsen der "Tag des Schafes" mit einem Hoffest gefeiert.

Am 30. August lädt die Klosterschänke auf dem Volkersberg zu einem Rhönschaf-Genusstag ein. Am 14. September geht es mit Rhönschäfer Josef Kolb zu seinen Stallungen. Daneben bieten verschiedene Regionalläden Rhönschaf-Produkte an und eine Vielzahl von Gasthäuser, gerade auch in der bayerischen Rhön, nehmen in diesen Wochen weitere spezielle Rhönschafrezepte auf die Speisekarten. Auch bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen können Besucher das Maskottchen der Rhön ganz aus der Nähe erleben. Das Programm der Rhönschaf-Genießerwochen gibt es online unter www.brrhoen.de, in der Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön im Groenhoff-Haus auf der Wasserkuppe, Tel.: 06654/ 961 20, E-Mail: info@br-rhoen.de, bei den teilnehmenden Betrieben sowie in den Tourist-Infos.

Genießerwochen Gastronomen

Brennerei-Gasthaus Dickas, Josefstraße 9, 97653 Bischofsheim

Gasthaus Rhönblume, Marktplatz 18, 97653 Bischofsheim

Dorfstube Rengersfeld, Rengersfeld 25, 36129 Gersfeld

Schäferhütte Weckbach, Schäferei 1, 36115 Ehrenberg-Wüstensachsen

Krenzer´s Rhön, Eisenacher Straße 24, 36115 Ehrenberg-Seiferts

Peterchens Mondfahrt Wasserkuppe, Wasserkuppe 46, 36129 Gersfeld

Wohlfühlhotel Sonnentau, Wurmbergstraße 1-3, 97650 Fladungen

Landhotel & Landgasthof "Zur Guten Quelle", Hauptstraße 7-9, 98634 Kaltensundheim

Klosterschänke Volkersberg, Volkersberg 1, 97769 Bad Brückenau-Volkers

Fotowettbewerb

Teilnahmebedingungen: Berücksichtigt werden nur Fotos, die mindestens 3 MB groß sind. Mit dem Einsenden der Fotos erteilt der Fotograf dem Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. die Nutzungsrechte an den jeweiligen Bildern für künftige Print-, Online- sowie Presseveröffentlichungen. Die Fotos schicken Teilnehmer per Mail an info@br-rhoen.de, Betreff: "Schaf-Foto".

Einsendeschluss ist der 20. September. Die Gewinner werden Mitte Oktober bekanntgegeben und benachrichtigt (bitte eine Telefonnummer angeben). Die Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme mit den Gewinnern genutzt und anschließend gelöscht.