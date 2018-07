Crowdfunding war erfolgreich

Das Mahnmal zur Erinnerung an die 199 Männer und Frauen aus den Einrichtungen der St.-Josefskongregation, die während des Zweiten Weltkriegs in den Tötungsanstalten der Nazis vergast wurden, steht jetzt gut ein halbes Jahr auf dem Areal des einstigen Klosters. Die Besucher reagieren ausschließlich positiv, hat der Gesamtleiter des Dominikus-Ringeisen-Werks Unterfranken, Rainer Waldvogel, beobachtet. Dass die Crowdfunding-Kampagne Ende 2017 für einen Teil der Baukosten so erfolgreich war, findet er bemerkenswert.Die Reaktionen auf das kleine Beton-Gebäude mit den bunten Glasfenstern waren nämlich, als es damals an die Planung des Mahnmals ging, zunächst geteilt. "Während die einen uns bestärkten, fragten uns andere, wieso wir die Gedenkstätte gleich so groß bauen müssen", sagt der Gesamtleiter. Heute stelle er jedoch eine "hohe Akzeptanz" für das Haus unweit des Friedhofs fest. Das Gebäude , das auf einer Idee des Kleinrinderfelder Künstlers Willi Grimm basiert und von Architekt Roland Ress (Bad Königshofen) planerisch gestaltet wurde, ist ein begehbares Haus von knapp 30 Quadratmetern Größe. Baustoff ist schroffer grauer Beton, der den Gang der Opfer zur Tötung in einen Keller versinnbildlichen soll.In den Wänden sind bunt bemalte Glasfenster. Sie sollen Licht und Hoffnung geben. Am auffälligsten ist der große Betonpfeiler, der wie ein Beil von außen ins Gebäude einfährt. Dahinter steht Symbolik: Das Haus wird sozusagen gespalten. Dies soll die Dramatik des damaligen grausamen Geschehens unterstreichen.Als Architekt Ress im Sommer 2015 seinen ersten Entwurf machte, lieferte er auch eine Kostenschätzung über rund 150 000 Euro mit. Der Münnerstädter Galerist Thomas Pfarr stellte Kontakte zu bauausführenden Firmen her und führte erste Vorgespräche. Ress und die beiden Künstler sagten zu, unentgeltlich zu arbeiten. Die später beteiligten Firmen verechneten nur das Material. 15 000 Euro der Gesamtsumme hoffte man durch Spenden zu erlösen.Jeweils 50 000 Euro steuerten die beiden Träger der Einrichtungen, Dominikus-Ringeisen-Werk und St.-Josefskongregation, zu dem Gebäude bei. 35 000 Euro bewilligte die Diözese als Zuschuss. Dann kamen die Träger im Oktober 2017 auf die Idee, eine Crowdfunding-Kampagne für das Mahnmal zu starten. Das Unterfangen gelang, sagt Waldvogel. Zunächst ging plötzlich eine "sehr hohe Spende" aus Berlin ein, wie Waldvogel sagt, "von jemandem, der die Schrecken der Nazizeit im eigenen Umfeld miterleben musste. Aber auch etliche andere Personen und Institutionen schickten kleinere und größere Beträge nach Maria Bildhausen . Bereits im Dezember 2017 wurde das Projekt abgeschlossen. "Eigentlich bekamen wir mehr als wir erhofft hatten." Die Aufgabe der Zukunft sei es nun, die Botschaft des Mahnmals an die jüngere Generation weiterzugeben, sagt Waldvogel. Etliche Schulen melden Klassen zu Besuchen in Maria Bildhausen an. Zudem kommen Gruppen von Firmlingen zu Projekttagen hierher. Die Einrichtung für Menschen mit Behinderung sehe sich ohnehin in der gesellschaftlichen Verantwortung, so der Gesamtleiter."Wir wollen junge Leute für soziale Projekte sensibilisieren", sagt er und spielt auf das neue Projekt eines Zelt-Schullandheims an, das gerade in Maria Bildhausen entwickelt wird. Im Prinzip geht es darum, Schülerinnen und Schüler für eine Woche ins Kloster einzuladen, damit die sich hier mit sozialen Fragen auseinandersetzen."Dafür wollen wir Angebote schaffen", sagt Waldvogel. Das neue Vorhaben wird mit Leader-Mitteln gefördert. Seit 1. Juni kümmert sich Sozialpädagogin Lina Klinger um erste Strukturen für das neue Vorhaben.