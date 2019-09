Center wird bald Schulungszentrum

Als das Amtsgericht Schweinfurt vor gut einem Jahr das Insolvenzverfahren über die Kissinger Bowling Center GmbH (KBC) eröffnete, war die Hoffnung, schnell eine tragfähige Lösung für die Immobilie zu finden, groß. Wie die Insolvenzverwalter damals berichteten, gab es mehrere Kaufinteressenten. Ziel war, das Bowling-Center "vor der nächsten Saison" zu verkaufen. Bis das Ziel erreicht war, hat es dann zwar doch fast ein Jahr länger gedauert. Dafür ist die Lösung aber vermutlich umso zukunftsträchtiger.

Mehrere Seiten profitieren

Bowling-Kugeln werden in dem Gebäude künftig kaum noch rollen. Wie Insolvenzverwalter Markus Schädler aus Schweinfurt auf Anfrage bestätigte, ist der Kaufvertrag inzwischen förmlich geschlossen. Das besiegelt eine Entwicklung, von der voraussichtlich mehrere Seiten profitieren werden. Da sind zunächst einmal die Gläubiger der KBC. Für die, sagte Schädler, könnte es "eine 100-Prozent-Quote" geben. Sie können also hoffen, was in solchen Fällen ungewöhnlich ist, ihre Forderungen komplett ausgeglichen zu bekommen.

Eine gute Entscheidung war der Kauf bestimmt auch für den neuen Eigentümer, die weltweit tätige Tentamus-Gruppe. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben der Gruppe um ein globales Netzwerk hochspezialisierter Labore. Diese Gruppe hat vor drei Jahren die 1990 von Hannes Baum, Rüdiger Leimbeck und Bernd Sonnenschein gegründete BLS-Analytik GmbH übernommen, die nach eigenen Angaben für ihre Partner etliche tausend Proben pro Jahr untersucht, von denen 90 Prozent aus dem Bereich Pharma stammen.

Aich für andere Labore

Die BLS-Analytik GmbH ist nach den Angaben auf der eigenen Homepage schon aus sich selbst heraus weiter im Wachsen begriffen. Der Kauf des ehemaligen Bowling- und Event-Centers wird die BLS-Analytik GmbH aber sicherlich weiter stärken. Auf diese Weise zählt letztlich vermutlich auch die Stadt Bad Kissingen als Standort zu den Gewinnern.

Das schätzt auch Jochen Kolb so ein. Der Geschäftsführer der BLS-Analytik GmbH bestätigte am Mittwoch zunächst, dass aus dem Bowling-Center ein Schulungszentrum werden soll. Bad Kissingen solle in diesem Sinne Anlaufstelle für die 20 bis 25 mitteleuropäischen Labore der grundsätzlich weltweit tätigen Tentamus-Gruppe werden. Die Labore sollen die Möglichkeit bekommen, dorthin für Schulungen und Veranstaltungen einzuladen. Denkbar sei auch, dass andere Labore aus der Tentamus-Gruppe dort Büros eröffnen.

"Kompetenzzentrum"

Vor diesem Hintergrund sieht auch Kolb die Entwicklung als "Zeichen für die absolute Zukunftssicherheit" von BLS-Analytik in Bad Kissingen. Die intensiven Investitionen von Tentamus am Standort Bad Kissingen trügen dazu bei, BLS als "Kompetenzzentrum für Pharma-Analytik" auszubauen. Nach Kolbs Worten sieht die BLS-Analytik GmbH zudem Chancen für eigene künftige Nutzungen in dem Gebäude. Wenn das Unternehmen vor Ort weiter wachse, könne es sein, dass bestimmte Aufgabenbereiche oder auch die Verwaltung in dieses neue Kompetenzzentrum übersiedeln.

Bis die Pläne und Möglichkeiten realisiert werden können, wird aber notgedrungen noch ein wenig Zeit vergehen. Der Kauf liegt noch nicht weit zurück. Zur Umsetzung der Pläne sind zudem Umbauten nötig. Schulungen, sagt Kolb, könne man dort wohl relativ bald abhalten, er denkt da an Fristen von einem Vierteljahr oder einem halben Jahr. Alles andere sei erst später möglich. Siegfried Farkas