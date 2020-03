Bürgermeister bleibt

Am 15. März ist nicht nur in bayerischen Städten, Gemeinden und Kreisen über Bürgermeisterposten und Ratssitze entschieden worden. Auch in Frankreich lief der erste Durchgang der Kommunalwahlen. Hier sind die Ergebnisse in französischen Partnerorten von Städten und Gemeinden aus dem Landkreis Bad Kissingen im Überblick:

Die Bürger von Vernon, der Partnerstadt von Bad Kissingen, haben dabei mit 66,4 Prozent der Stimmen klar den jungen Amtsinhaber Francois Ouzilleau wiedergewählt. Seine Liste erhielt 30 Sitze im Stadtrat. Zwei konkurrierende Listen kamen lediglich auf jeweils drei Sitze. Auf Ouzilleaus Liste stand übrigens auch dessen Vorgänger als Bürgermeister, Sébastien Lecornu, der ebenfalls in den Stadtrat gewählt wurde. Lecornu hat trotz seines jugendlichen Alters von 33 Jahren bereits eine steile politische Karriere hinter sich. Er wurde 2018 von Staatspräsident Emmanuel Macron zum Minister für Gebietskörperschaften ernannt.

Einige wiedergewählt

In dem gleich neben Vernon gelegenen St. Marcel, Partnergemeinde von Nüdlingen, wählten die Bürger Hervé Podraza gleich im ersten Durchgang zum Nachfolger von Gérard Volpatti. In Stenay, dem Partnerort von Münnerstadt, verteidigte Bürgermeister Stéphane Perrin ebenfalls im ersten Wahlgang mit 51,9 Prozent sein Bürgermeisteramt gegen zwei Mitbewerber. Amtsinhaber Thierry Lefort wurde in Douvres-la-Délivrande, dem Partnerort von Oerlenbach, ohne Gegenkandidaten im Amt bestätigt.

In Ranville, dem Partnerort von Motten, wurde Isabelle Grana als einzige Kandidatin zur Nachfolgerin von Bürgermeister Jean-Luc Adelaide gewählt. In Ancenis dagegen brauchen die Kandidaten um das Bürgermeisteramt einen zweiten Wahlgang. Im ersten lag Rémy Orhon in der Partnerstadt von Bad Brückenau knapp vor Pierre Landrain und klar vor Nathalie Poirier.

Wahlbeteiligung sehr gering

Die Wahlbeteiligungen fielen zum Teil sehr gering aus. Während St. Marcel, Ancenis und Stenay wenigstens noch Werte um die 50 Prozent erzielten, war das Interesse in Vernon (38,2 Prozent), Ranville (33,2 Prozent) und Douvres (26,8 Prozent Beteiligung) fast schon erschreckend gering.Siegfried Farkas