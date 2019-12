Bierkasten-Christbaum wächst in den Himmel

Die Wetterbedingungen sahen nicht nach einem Rekord aus, als am Donnerstag früh auf der Europawiese an der Saale der Aufbau jenes Bierkasten-Christbaums begann, der der größte seiner Art werden soll. In der Nacht zuvor hatte es geschneit in Bad Kissingen, das Geläuf war nass und tief. Doch ein Hindernis für den Erfolg der Aktion sahen der Radiosender Antenne Bayern und seine zahlreichen Helfer aus der Kurstadt darin nicht.

Eine Pressesprecherin des Radiosenders zeigte sich optimistisch, dass der mit den Statikern Markus Munzinger und Johannes Roth aus Nürnberg erstellte Plan von den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus Bad Kissingen schrittweise umgesetzt werden kann. Das heißt: Am Freitagmorgen soll der bisherige Bierkasten-Weltrekord aus der nordrhein-westfälischen Stadt Krefeld übertroffen werden. Der liegt bei 15,60 Metern.

Im Verlauf des Tages gehen Bad Kissingen und der Radiosender dann noch den Getränkekisten-Weltrekord an - also den aus Wasserkisten & Co. Dafür steuern sie auf 18 Meter Höhe zu. Der bisherige Rekord, in Gera aufgestellt, liegt hier nach Angaben des Senders bei 17,88 Metern. Wenn alles gut geht, so der Sender, kommt am Freitag gegen 15 Uhr die Bayerische Bierkönigin, um die Weihnachtsbeleuchtung am Rekord-Bierkasten-Christbaum anzuknipsen. Für den Rekord im Einsatz sind aus Bad Kissingen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, der städtische Servicebetrieb und das Stadtmarketing Feuerwehr und DLRG, Kurgärtnerei und Stadtwerke sowie Kissinger Betriebe. An technischen Hilfsmitteln standen unter anderem ein Kran sowie eine Drehleiter der Kissinger Feuerwehr bereit. Am Donnerstag berichtete für den Sender Reporter Nick Lisson von der Baustelle. Für den Freitag ist Moderator Wolfgang Leikermoser angekündigt.

Die Basis für den Rekord, eine absolut ebene Grundfläche für den Aufbau, hatten die Kissinger schon vorher gelegt. Ohne ein Fundament, das den Ansprüchen einer Wasserwaage genügt, würde aus dem Bierkisten-Baum vermutlich schnell der schiefe Turm von Kissingen. Mit jeder Ebene mehr würde es so mit der Standfestigkeit vermutlich immer kritischer. Aufgebaut wird der Rekordbaum von den Helfern Ebene für Ebene. Nach Angaben von Antenne Bayern wird der Krefelder Bierkasten-Rekord bei zehn Ebenen geschlagen. Geplant seien insgesamt 16 Ebenen. Damit könne man auch die Geraer Getränkekisten-Rekordmarke von 17,88 Metern übertreffen. Insgesamt, so der Sender, sollen 4500 Kästen von zwei Brauereien für die Aktion verbaut werden. Die Farben dieser Kästen passen, welch ein Zufall, auffallend gut zu den Farben des Senders. Siegfried Farkas