Bestatter hat Totenruhe nicht gestört

Die Anzeige eines gekündigten Mitarbeiters hatte Folgen für einen alteingesessenen Bestatterbetrieb in Schweinfurt. Ihm wurde eine "Störung der Totenruhe" vorgeworfen, indem er Verstorbene durch einen eigenen Mitarbeiter und einen Thanatopraktiker im Bundesausbildungszentrum in Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) habe versorgen lassen, ohne zuvor ausdrücklich die Zustimmung der Hinterbliebenen einzuholen.

Vier solcher vermeintlicher Fälle aus dem Jahr 2013 und 2017 wurden am Dienstag vor dem Amtsgericht Schweinfurt verhandelt.

"Heimlich" weggebracht?

Der zentrale Vorwurf der Staatsanwaltschaft war, der Bestatter habe sich jeweils eines Gewahrsamsbruchs schuldig gemacht. Laut dem Anzeigenerstatter - seit Jahren ein Konkurrent des beschuldigten Bestatters - habe dieser "heimlich" Verstorbene in das Ausbildungszentrum transportieren lassen, teils gar nachts. Die Angehörigen hätten dem aber nicht zugestimmt.

Der Bestatter sagte dagegen, die jeweiligen Verstorbenen hätten damals nur dort so behandelt werden können, dass die Hinterbliebenen von ihnen in würdiger Weise Abschied nehmen konnten. Er habe sich in den Verträgen mit den Hinterbliebenen das Totenfürsorgerecht übertragen lassen. Das betreffe auch die Beauftragung Dritter. Diese Vollmacht erlaube ihm, die Leistungen auch andernorts als etwa nur an seinem Firmensitz in Schweinfurt zu erbringen.

Das sah der Staatsanwalt anders. Es gehe in diesem Verfahren nicht darum, wie noch im Ermittlungsverfahren teils behauptet wurde, dass den Toten Verletzungen beigebracht worden seien, um Auszubildende Nähte üben zu lassen. Hier sei die Frage, ob die Angehörigen über den Transport der Verstorbenen in das Ausbildungszentrum informiert worden seien und ihr Einverständnis gegeben hätten. Das sei in vier Fällen nicht der Fall gewesen.

Für den Staatsanwalt war damit der Straftatbestand der Störung der Totenruhe erfüllt. Er forderte für den Bestatter, der keinerlei Vorstrafen hat, eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 80 Euro - 8000 Euro.

"Die Angehörigen wussten immer, wo der Verstorbene ist, nämlich im Gewahrsam des Unternehmens meines Mandanten", so der Verteidiger in seinem Plädoyer, "auch wenn das 30 Kilometer entfernt in Münnerstadt war."

Am dritten Advent 2017 habe der nach mehreren Abmahnungen gekündigte Ex-Mitarbeiter Anzeige erstattet - zu Fällen, die vier bis sechs Jahre zurückliegen. Wäre der Betrieb des Bestatters nicht zertifiziert, hätte es dafür schon gar keine Unterlagen mehr gegeben.

Gegen eine Einstellung der Staatsanwaltschaft habe der heutige Konkurrent Beschwerde eingelegt, worauf die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen "völlig unkritisch wiederaufgenommen" und den Bestatterbetrieb in Schweinfurt und das Ausbildungszentrum in Münnerstadt "mit der ganzen Kavallerie durchsucht" habe, so der Verteidiger.

Ergebnis: Der Vorwurf der "Störung der Totenruhe" gegen den angesehenen Bestatter und massive Verdachtsberichterstattung im Vorfeld. Aber: Die Vorwürfe hätten sich nicht ansatzweise bestätigt. Von einer Störung der Totenruhe könne keine Rede sein. Also: "Freispruch."

Der Amtsrichter brauchte keine drei Minuten, um zu seinem Urteil zu kommen: Der Bestatter wird freigesprochen, die Kosten trägt die Staatskasse. Der Anzeigenerstatter und Konkurrent des Bestatters habe bei seiner Zeugenaussage "massivste Belastungstendenzen zum Ausdruck gebracht".

Das Bestattungsunternehmen sei mit dem Totenfürsorgerecht beauftragt worden, und der Transport von Toten nach Münnerstadt zur Versorgung und zurück sei "kein Gewahrsamsbruch - schon daran scheitert die Störung der Totenruhe".

Gegen das Urteil könnte die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegen. Stefan Sauer