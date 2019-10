Bernhard Schlereth verlässt die CSU-Fraktion

Da waren's nur noch neun: Bernhard Schlereth hat am Mittwochabend im Stadtrat seinen sofortigen Austritt aus der CSU-Fraktion verkündet. Der Poppenrother schließt sich der Fraktion der Freien Wähler (FW) an. Die FW-Fraktion wächst dadurch auf vier Mitglieder an. Bei der CSU sinkt durch den Wechsel die Zahl der Köpfe von zehn auf neun.

Schlereth begründete seinen Austritt aus der christsozialen Fraktion unter anderem mit dem Verweis auf einen "parteipolitischen Fokus" dort, der nicht seinen "Wertvorstellungen" entspreche. "Seilschaften hinter verschlossener Tür scheinen bedeutsamer zu sein als konstruktive und zukunftsorientierte Kommunalpolitik", hielt er seiner bisherigen Fraktion im Stadtrat unter anderem vor. "Parteigeplänkel und ausgrenzende Absprachen" seien aber "kein geeignetes Mittel für ein förderliches Miteinander", so Bernhard Schlereth weiter.

In der öffentlichen Erklärung zu seinem Rückzug verwies Schlereth auf seinen Einsatz in der Behindertenarbeit. Hier bringe er auch persönliche Erfahrungen aus seiner eigenen Behinderung mit ein. Fundierte Arbeit, so Schlereth weiter, leiste er zudem als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses im Stadtrat.

Allerdings werde "in Teilen der Fraktion und beim CSU-Ortsverband Bad Kissingen" weder seine Arbeit als Behindertenbeauftragter, noch die als Vorsitzender des Ausschusses oder überhaupt als Stadtrat geschätzt und geachtet.

Schlereth, der seit 2002 Stadtrat ist und zuvor Ortssprecher von Poppenroth war, möchte sich "weiterhin kommunalpolitisch" einbringen. Er sei zwar bereit, stattdessen für die Freien Wähler zu kandidieren, erklärte Schlereth, müsse mit denen aber erst noch reden. In ihre Fraktion nahmen die Freien Wähler Schlereth noch am Mittwochabend umstandslos auf. Siegfried Farkas