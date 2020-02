"Bei uns stehen große Aufgaben an"

Fridolin Zehner ist seit 18 Jahren Bürgermeister in Rannungen. Er habe lange überlegt, ob er noch einmal kandidieren soll, sagt er. "Ich bin schließlich 68, wenn die Amtsperiode endet. Aber ich bin gesundheitlich fit. Also dachte ich, ich trete noch einmal an." Es reize ihn, weil in der Gemeinde auch in den kommenden sechs Jahren große Aufgaben anstehen. "Aber ich hoffe, es läuft alles in ruhigeren Bahnen."

Macht ihm die politische Arbeit also nach drei Amtsperioden noch Spaß? Mit dem Begriff "Spaß" und "Spaßgesellschaft" könne er nicht viel anfangen, sagt der knapp 62-Jährige.

"Die Arbeit macht zufrieden, und sie ist erfüllend", definiert er den Arbeitsbegriff für seine Person. Aber es komme natürlich auch vor, dass man nachts mal schlaflos im Bett liegt und grübelt. "Man ist nicht mehr so unbefangen."

Nach 18 Jahren Amtszeit gebe es freilich auch Bürger, die mit der Politik in der Kommune unzufrieden sind, so Zehner weiter. "Aber andererseits habe ich in jüngster Zeit auch von vielen jungen Leuten Zustimmung erfahren." Als positiv verbuche er zudem sein Abschneiden bei der jüngsten Nominierungsversammlung von CSU/Freien Wählern: Es kamen insgesamt 50 Leute zur Versammlung, 44 davon haben später gewählt. Davon hätten sich 39 für ihn ausgesprochen. Zehner: "Da geht man zuversichtlich in die Zukunft." Als kommunalpolitisches Urgestein habe man Kollegen, die kürzer im Amt sind, freilich auch ein bisschen was voraus. Das Kontakt-Umfeld sei größer, man kenne bereits Ansprechpartner in anderen Kommunen, im Landratsamt und bei der Regierung von Unterfranken. "Da tut man sich leichter, wenn mal eine Problemstellung zu klären ist."

Nach einer so langen Amtszeit kann man auch die Menschen im Ort besser einschätzen, hat Zehner festgestellt. Die Stimmungen im Dorf zu erfassen, hält er für besonders wichtig. "Man muss das Ohr ständig am Bürger haben." Für ihn sei es selbstverständlich, dass er auch privat, beispielsweise beim Einkaufen im Ort oder beim Spazierengehen am Wochenende, für die Leute jederzeit ansprechbar ist. Das sei besonders wichtig, wenn es Themen gibt, die den Ort spalten, wie zum Beispiel damals, als der Ausbau der Kreisstraße 43 bei Rannungen längere Zeit Thema im Ort war.

Ohne Konkurrenz

Bei der Wahl 2020 hat Zehner keinen Konkurrenten zu fürchten. 2002 und 2014 war das anders, als Werner Keller von der Bürgerliste gegen ihn antrat. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2002 ging Zehner mit 53 Prozent relativ knapp aus dem Rennen um den Bürgermeisterstuhl heraus. 2014 verzeichnete er 61,5 Prozent.

Ein Achtungserfolg für seine Politik? Damals seien er und sein Mitbewerber Werner Keller gleichermaßen vom Ergebnis überrascht gewesen, sagt Zehner und macht klar, dass er seinen langjährigen Stellvertreter im Amt, der 2019 aus dem Gemeinderat austrat, stets geschätzt habe.

Die Kommunalpolitik in Rannungen war lange Jahre vom Schuldenabbau geprägt. Derzeit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 220 Euro, so Zehner weiter. Freilich sei das mehr als beispielsweise in Burkardroth, wo die Kommune schuldenfrei ist, oder in Thundorf, wo sie bei 30 Euro liegt.Laut Zehner bewege sich Rannungen mit diesem Wert immerhin noch unter dem Landesdurchschnitt. "Aber die Verschuldung wird wieder hochgehen", prognostiziert der Gemeindechef. Denn es stünden jetzt Großprojekte an, wie die komplette Erneuerung der Brunnenstraße und die Sanierung der Mehrzweckhalle.

Drei Fragen an Fridolin Zehner

Was ist Ihnen in den vergangenen sechs Jahren in der Gemeinde Rannungen gelungen, worauf sind Sie vielleicht auch ein bisschen stolz?

Fridolin Zehner:

Dass wir nun doch den Beschluss für ein Baugebiet im Gemeinderat endlich durchgebracht haben, ist für die Zukunft ganz entscheidend. Aus Gesprächen mit Bürgern weiß ich, dass der neue Schul-/Kirchhof nicht jedem gefällt. Aber die Maßnahme wurde zu 40 Prozent vom Amt für Ländliche Entwicklung und zu 20 Prozent von der Diözese gefördert. Wir werden jetzt sehen, dass wir die Fläche gut ins gesellschaftliche Dorfleben integrieren. Worüber ich auch sehr froh bin, ist natürlich, dass es nach langem Hin und Her eine Entscheidung zur Mehrzweckhalle gab. Nach dem Fasching 2021 wird sie geschlossen und komplett saniert.

Um welches Projekt wollen Sie sich in der neuen Amtsperiode zuvorderst kümmern?

Vorantreiben müssen wir die Sicherung der Wasserversorgung. Denn es ist noch nicht raus, ob ein dritter Brunnen kommt oder Rannungen an die Fernleitung angeschlossen wird. Die Untersuchungen des Ingenieurbüros laufen gerade. Wichtig ist auch, dass die jungen Leute endlich ihren Jugendtreff im neuen Dorfgemeinschaftshaus bekommen.

Was muss einen Bürgermeister auf jeden Fall auszeichnen?

Er muss zusehen, dass er seine Kommune für die Zukunft rüstet. Dazu gehören zum Beispiel ausreichend Bauplätze für junge Familien. Aber wir brauchen auch genug Kindergartenplätze und eine gute Nahversorgung der Bürger. Ebenso wichtig ist es, dass ältere Menschen sich hier im Ort wohlfühlen. Wir planen aktuell den Bau einer Tagespflegeeinrichtung. So müssen alleinstehende Senioren im Alter nicht woandershin gebracht werden, sondern können tagsüber in diese Einrichtung gehen.

Zur Person

Der gebürtige Rannunger Fridolin Zehner meldete sich nach Abitur und Bundeswehrzeit zum Biologie-Studium in Heidelberg an. Später sattelte er um und machte in Gießen sein Diplom zum Agrar-Ingenieur. Für ihn stand fest, wie er sagt, dass er den elterlichen Hof (damals noch ein Vollerwerbsbetrieb) übernehmen wird. Das tat er dann auch 1986. Heute führt er die Landwirtschaft im Nebenerwerb. Zu seinem Hobby, dem Lesen, kommt er nur noch selten, sagt er. Derzeit liest er "Stella" von Takis Würger, in dem es um eine Jüdin geht, die von der Gestapo gezwungen wird, eigene Landsleute zu verraten, um die eigene Familie zu retten.Isolde Krapf