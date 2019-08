Bad Kissinger: Sich einfach heimisch fühlen

Zwei junge Männer mit einem Spielzeug-Globus, einem bunten Richtungsanzeiger und einem beklebten Reisekoffer - was hatten diese Jungs in der Ludwigstraße vor, als sie Passanten zum Interview baten? Es ging um Ankommen und Weggehen, um Heimat und Zuhause. Oder konkret: "Was brauchen die Bad Kissinger, um sich an einem Ort zu Hause zu fühlen?"

Museums-Projekt: Woher - Wohin

Dieser Frage gingen Jannis Seifert und Dominik Pesamosca am Dienstag in der Ludwigstraße in Bad Kissingen nach. Pesamosca, 29, ist wissenschaftlicher Volontär beim Bezirk Unterfranken, Seifert, 22, arbeitet für das Museum für Franken auf der Festung Marienberg in Würzburg. "Woher - Wohin" heißt das Projekt, das sie nach Bad Kissingen geführt hat: Eine "Ausstellung vom Ankommen und Weggehen", die ab dem 5. Dezember im Museum für Franken zu sehen sein wird. "Wir wollen die Menschen beteiligen und die Ausstellung interaktiv gestalten", erklärt Pesamosca die Idee.

Wer dabei sein will, muss nur eine simple Frage beantworten: Was braucht ein Ort, damit Du Dich zu Hause fühlst? Dabei wolle man bewusst offen lassen, ob mit "zu Hause" die eigenen vier Wände oder die Heimat gemeint ist. Die Antworten und Fotos der Interviewten werden Teil der Ausstellung sein und auf den Social-Media-Kanälen des Museums ausgespielt.

Was ist den Kissingern wichtig?

In Würzburg und Aschaffenburg hat das Team schon Station gemacht, in Haßfurt, Karlstadt, Bad Neustadt und tags zuvor in Miltenberg auch. Es fehlt nur noch Schweinfurt. Da waren sie am Mittwoch zugange. Dann haben sie Unterfranken von den Regionen her flächendeckend relativ gut abgedeckt.

"Die Antworten in Bad Kissingen waren ganz andere als in Würzburg oder Aschaffenburg", hat Pesamosca beobachtet. Zum Zu-Hause-Gefühl zählt zum Beispiel für viele Würzburger eine "lebhafte Stadt", ein Ort, an dem etwas los ist. "In Bad Kissingen war eher das Gegenteil der Fall: Ruhe und Natur gehören hier für viele Leute zu ihrem Zuhause", so Pesamosca. Man habe schon gemerkt, dass in Würzburg oder Aschaffenburg mit der Vielzahl an Studenten das Lebhafte eine größere Rolle spielte in den Antworten als hier in Bad Kissingen, so die beiden Interviewer. Auf der anderen Seite waren bei den Antworten in der Ludwigstraße meist Ruhe und Natur häufig gebraute Attribute. "Eine Frau - so um die 65 - hat uns erzählt, dass sie mindestens einmal in der Woche nach Bad Kissingen fährt, um sich mit positiver Energie aufzuladen. Die findet sie in den zahlreichen Wohlfühl-Oasen in der und um die Stadt", berichtet Seifert. Kultur, obwohl es hier ein Theater, die Kurkapelle und den Regentenbau mit Musik und Kabarett gibt, sei kaum als bevorzugtes Merkmal genannt worden.

Die Interviewten seien auch aus ganz unterschiedlichen Regionen gekommen. Es waren Kissinger dabei, Leute aus dem Landkreis, aber auch Kurgäste und Touristen. "Für unser Projekt macht das nichts aus. Wir haben Antworten von Schweizern und Spaniern bekommen. Die verschiedenen Sichtweisen machen doch gerade das Spannende der Ausstellung aus", so Pesamosca.

Elf Zitate - ein guter Schnitt

Sieben Zitate, teilweise mit Fotos, hatte das Team in den ersten drei Stunden gesammelt in der Ludwigsstraße. 20 Aussagen pro Stadt hatten sie sich am Anfang ihres Projekts vorgenommen. "Wenn wir zehn bis 15 bekommen, ist das ein guter Schnitt", wissen sie mittlerweile. Aus Bad Kissingen haben sie elf Zitate mitgenommen. Eine gute Bilanz.

"Wir sind mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und haben einige interessante Geschichten gehört", so Seifert. Die größte Schwierigkeit für die Gefragten sei nicht gewesen, sich eine Antwort zu überlegen - sondern diese in einem Satz zu formulieren und sich für das Foto bereitzuerklären.

Und was nehmen die Interviewer selbst mit aus dem Staatsbad nach Würzburg? "Mir hat die Architektur und der Baustil in der Stadt sehr gut gefallen", bekennt Jannis Seifert. Nur beim Kurtheater hat sich der gebürtige Wertheimer leicht geirrt. Er wähnte im Jugendstil-Gebäude eine schöne alte Therme. Diesen Irrglauben hat er aber ausgeräumt - beim Weggehen.

Michael Nöth