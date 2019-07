Bad Kissinger Energiescouts siegten

Zum neunten Mal hat die IHK Würzburg-Schweinfurt die besten Projekte von Azubi-Energiescouts in Mainfranken ausgezeichnet. Bei der Abschlussveranstaltung in der IHK-Geschäftsstelle in Schweinfurt haben sich die Energiescouts der Firma Joyson Safety System Plas Tec GmbH aus Bad Kissingen als Siegerteam durchgesetzt, teilte die IHK mit.

Mit ihrem Projekt "Optimierung der Bereitstellungsplätze" überzeugten die Energiescouts Aaron Gessner, Julian Metz und Erik Schmitt die Jury. Die Bereitstellungsplätze im Unternehmen stellen das Kunststoffgranulat für die Spritzgussanlagen in großen Materialcontainern bereit. Ein komplexes, pneumatisches System stellt sicher, dass die Behälter restentleert werden und kein Kunststoffgranulat beim Abfüllen verloren geht.

Doch Druckluft ist die teuerste Energieform, die in Unternehmen zum Einsatz kommen kann. Daher überlegten sich die Energiescouts, was geändert werden kann. Heraus gekommen ist ein rein mechanischer Prototyp, der aktuell im Unternehmen getestet wird. Dadurch spare die Firma Energie und Wartungsaufwand gleichermaßen. Die drei gehen mit ihrem Projekt im kommenden Jahr beim Bundeswettbewerb der besten Energiescouts Deutschlands ins Rennen.

Platz zwei belegten die Energiescouts Edgar Heberkorn und Aiman Khan der Flyeralarm Dienstleistungs GmbH aus Würzburg mit ihrem Projekt. Die beiden haben eine Plattform entwickelt, mittels derer sich Kollegen vernetzen können, um Fahrgemeinschaften zu bilden. So werden Fahrtkosten einerseits reduziert, die Parkplatzsituation am Unternehmen wird andererseits entspannt.

Platz drei ging an das Team der Bauunternehmung Glöckle Holding GmbH aus Schweinfurt. Anna-Lena Rauscher, Kathleen Werner und Nikolas Stößel befassten sich mit der Erneuerung der Heizung im Bereich Montagebau. Neben einer Halbierung der Betriebskosten können auch positive Nebeneffekte im Prozess der Bauteilfertigung eintreten. Vor Beginn der Veranstaltung zeigte sich Jürgen Bode, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt, vom Projekt "Energiescouts" überzeugt. "Gerade Azubis leiden noch nicht an der sogenannten Betriebsblindheit. Sie gehen mit offenen Augen durch das Unternehmen und können neue Ansätze zum Energiesparen finden." Energie-Scouts sind Auszubildende, die eine Qualifizierungsmaßnahme zum Thema Energieeffizienz absolviert und Energieeffizienzmaßnahmen in ihren eigenen Ausbildungsbetrieben ausgearbeitet haben.