Bad Kissingen: Offroad-Messe ist abgesagt

Die Offroad-Messe Abenteuer Allrad setzt heuer aus. Veranstalter Pro-log teilte am Dienstagabend mit, dass die ursprünglich für die Zeit vom 11. bis zum 14. Juni geplante Messe in diesem Jahr abgesagt wird. "Eine nach dem bundesweiten Veranstaltungsverbot bis 31. August zwischenzeitlich in Erwägung gezogene Verschiebung in den Herbst wurde aufgrund der jüngsten Entwicklungen wieder verworfen", schreibt das Unternehmen dazu in einer Mitteilung für die Presse.

Sorge um die Gesundheit

"Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate rund um die weltweite Corona-Pandemie" hätten zu der Entscheidung geführt, heißt es in der Mitteilung. Maßgeblich für die Entscheidung, erklärt Pro-log, sei die Sorge um die Gesundheit von Besuchern und Ausstellern, die in der aktuellen Situation vom Veranstalter nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden könne. "Der gesundheitliche Aspekt steht bei unseren Überlegungen stets vor wirtschaftlichen Interessen. Und das Risiko, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit Gästen aus aller Welt in Corona-Zeiten durchzuführen, ist einfach zu groß", erklärt Pro-log-Geschäftsführerin Marion Ripberger in der Mitteilung des Unternehmens.

"Es ist unglaublich schade", kommentiert Pro-log-Sprecher Thomas Schmitt die Absage der Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren jeweils etliche Zehntausend Besucher nach Bad Kissingen lockte. Und Marion Ripberger erklärt: "Wir wissen um die große Enttäuschung von Ausstellern und Besuchern, versprechen aber, dass wir in 2021 mit einem großen ,Jetzt erst recht!' zurückkehren werden."

Mehr als 20-jährige Geschichte

Die aktuelle Absage ist die erste in der gut 20-jährigen Geschichte der Veranstaltung auf dem Areal der ehemaligen Hawk-Stellung oberhalb des Bad Kissinger Stadtteils Reiterswiesen. Nach den eigenen Angaben des Veranstalters, handelt es sich bei der Abenteuer Allrad mit zuletzt mehr als 350 internationalen Ausstellern um das wichtigste Off-Road-Ereignis des Jahres.

Die Abenteuer Allrad sei eine Allrad-Fernreise-Messe, die das gesamte Spektrum der Offroad- und Caravaning-Szene abbilde. Zu sehen seien dort alljährlich nicht nur die wichtigsten 4x4-Serienfahrzeuge, Quads, ATVs und Pick Ups sondern auch Expeditions- und Wüstenfahrzeuge, Wohnmobile und Trucks. Hinzu kommen Ersatzteile und Zubehör, Zelte und Zeltaufbauten aller Art sowie Caravaning- und Reise-Equipment. Die sogenannte Camp Area von Besuchern und Ausstellern ist nach Angaben von Pro-log eines der größten Fernreisetreffen der Welt.Siegfried Farkas