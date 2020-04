Bad Kissingen: Landrat Bold will eine "offene Kommunikation"

Spannende Frage: Müssen große Einrichtungen im Landkreis Corona-Fälle in der Belegschaft beim Gesundheitsamt vor Ort anzeigen, selbst wenn sich diese Mitarbeiter in Nachbarregionen testen ließen? Ausschlaggebend sei, ob diese infizierten Personen zur Gruppe der Kontaktpersonen ersten Grades (mit engem Kontakt zu einem Infizierten) gehören, schreibt das Landratsamt Bad Kissingen auf Anfrage. In diesem Fall würde die Behörde dort weitere Kontaktpersonen ermitteln, um Infektionsketten zu unterbrechen, heißt es weiter.

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass im St.-Elisabeth-Krankenhaus drei Mitarbeiter schon sieben bis 14 Tage zuvor positiv auf Corona getestet worden waren. Wie die Klinik am 7. April auf Anfrage dieser Redaktion mitgeteilt hatte, habe man vorsorglich die erforderlichen Schutzmaßnahmen in der Klinik ergriffen. Eine dieser Personen habe sich schon aus dem Urlaub heraus krank gemeldet und sei zu Hause geblieben.

Zwei Fälle nicht bekannt gewesen

Von diesem einen Corona-Fall wusste das Bad Kissinger Landratsamt bereits, wie die Behörde vor kurzem schriftlich mitteilte. Von den anderen beiden Infizierten im Personal habe man jedoch erst durch die Veröffentlichung dieser Zeitung erfahren. Daraufhin sei der Sachverhalt jedoch "sorgfältig und umfassend" geprüft worden.

Bei den genannten beiden positiv auf Covid 19 Getesteten der Klinik handle es sich jeweils um Mitarbeiter, die in den Nachbarlandkreisen Rhön-Grabfeld und Schweinfurt wohnen, schreibt das Landratsamt. Beide Fälle seien dem Bad Kissinger Gesundheitsamt von der Klinik lediglich als "Verdachtsfälle - also vor Kenntnis der Testergebnisse" gemeldet worden. Diese Meldungen hätten nicht erkennen lassen, dass es sich um Beschäftigte des Krankenhauses selbst handelt, so die Pressemitteilung. Es habe daher für das hiesige Gesundheitsamt kein Anlass bestanden, tätig zu werden.

Recherchen des Landratsamts vom 8. April hätten ergeben, dass die Helios-Klinik diese beiden Corona-Fälle "ordnungsgemäß" den Behörden in Rhön-Grabfeld und Schweinfurt gemeldet habe, so die Mitteilung. Dort seien die jeweiligen Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt worden, unter denen sich niemand aus dem Landkreis Bad Kissingen befand. Deshalb sei von den benachbarten Gesundheitsämtern auch keine Meldung an die hiesige Behörde erfolgt.

"Rechtlich ist der Ablauf nach unserer Einschätzung nicht zu beanstanden. Gleichwohl wäre eine Information von Seiten der Klinik natürlich wünschenswert gewesen.", so das Landratsamt. Bezüglich von Corona-Infektionen meldepflichtig sind, nach Angaben der Behörde, neben Ärzten auch Angehörige eines anderen Heil- oder Pflegeberufs und Leiter von Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und sonstigen Massenunterkünften. Gerade in diesen Bereichen sei die Meldepflicht wichtig, "um frühzeitig Ausbrüche von Covid 19 zu erkennen und Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen einleiten" zu können, heißt es weiter.

Üblicherweise enger Kontakt

Die Meldung habe an das Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die betroffene Person "derzeitig aufhält oder zuletzt aufhielt". Sofern diese Person in einer Einrichtung (zum Beispiel in einem Krankenhaus oder einer Reha-Einrichtung) betreut wird, hat die Meldung, laut Behörde, an das Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet. Und weiter: "Dies gilt demnach nicht für Mitarbeiter von solchen Einrichtungen."

Üblicherweise stünden eine von Corona-Infektionen betroffene Einrichtung und das Gesundheitsamt jedoch stets in engem Kontakt miteinander, um erforderliche Maßnahmen abzustimmen, so die Pressemitteilung. "Falls notwendig, ist das Gesundheitsamt auch zum Erlass einzelner Anordnungen, beziehungsweise generell geltender Allgemeinverfügungen befugt".

Man habe jetzt mit der Klinik sowie anderen Einrichtungen im Landkreis vereinbart, dass Informationen über Covid-19-Infektionen von Mitarbeitern, die woanders wohnen, auch beim Bad Kissinger Gesundheitsamt mitgeteilt werden sollten, sagte Landrat Thomas Bold im Gespräch mit dieser Redaktion. Er hält diesbezüglich eine "offene Kommunikation" für besonders wichtig, damit die Bürgerinnen und Bürger wüssten, dass sie dem Gesundheitsamt, beziehungsweise der Führungsgruppe Katastrophenschutz, vertrauen können.Isolde Krapf