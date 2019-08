Bad Kissingen: Gute Laune im Wartezimmer

"Uns geht's hier hervorragend", sagt Sandra Flachsenberger, als sie am Donnerstag auf dem Strandstuhl im Freiluft-Wartezimmer von Allgemeinmediziner Michael Brendler sitzt. Auch Christian Gessner muss zugeben, dass es sich auf der Terrasse, im Ambiente des Kurtheaters, sehr gut auf die Behandlung warten lässt. Schließlich seien die Wartezimmer von Ärzten generell bei diesen sommerlichen Temperaturen stickig, wenn sich mehrere Personen dort aufhalten. "Dann traut sich immer keiner zu lüften. Und wenn einer das Fenster aufmacht, beklagt sich ein anderer, dass es zieht", lacht Gessner.

Nachfragen von Patienten

Die Idee, auf der Terrasse am Eingang zur Praxis die Strandstühle aufzustellen, hatte Brendler, nach eigenen Angaben, schon im Vorfeld des Rakoczyfests gehabt. "Das Probesitzen auf den einladenden Stühlen kam dann sehr gut an", sagt er. Zum Rakoczyfest selbst habe man die Stühle dann erst mal wieder eingeräumt. Doch dann hätten die Patienten das sommerliche Mobiliar im freien vermisst. Also habe man sie wieder rausgestellt, sagt der Mediziner. Die Möglichkeit, draußen zu sitzen, mache einfach gute Stimmung bei den Leuten. Das sei für ihn das Wichtigste.

Isolde Krapf