Nach dem langen Winter kann man es kaum noch erwarten - die Sehnsucht nach Sonne, Wärme und Frühlingserwachen ist groß. Raus ins Freie und sich an der blühenden Natur erfreuen, bei Frühjahrstemperaturen durch die Straßen und Gassen flanieren und endlich wieder in den Straßencafés sitzen können.Die erste Gelegenheit dazu bietet sich in diesem Jahr am kommenden Wochenende beim Frühjahrsmarkt am 14. und 15. April. Unter dem Motto "Bad Kissingen blüht auf" veranstaltet das Stadtmarketing PRO Bad Kissingen seinen ersten verkaufsoffenen Sonntag. Zahlreiche Marktstände präsentieren in der Fußgängerzone ihr Angebot. Am Samstag ergänzt das Angebot der wöchentliche stattfindende Grüne Markt. Erstmalig wird es zum offenen Sonntag auf dem Marktplatz im Herzen der Stadt einen großen Blumenmarkt mit über 170 Quadratmetern unter dem Motto "Bad Kissingen blüht auf" geben.



Geschäfte geöffnet

Die Geschäfte haben am Sonntag, von 13 bis 17 Uhr, geöffnet. In vielen Mitgliedsgeschäften vom Stadtmarketing PRO Bad Kissingen erwartet die Kunden ein blühender Frühjahrsgruß, als weitere Überraschung ein Gutschein für eine Zusatzstunde in der KissSalis Therme.



Die Marktstände bieten Kulinarisches. Die Gastronomie ist gerüstet, und die Außenbestuhlung der Gasthäuser, Cafés und Eisdielen wird bei schönstem Frühjahrswetter mit Menschen überfüllt sein



Auch für die Jüngsten gibt es eine Attraktion, auf dem Rathausplatz wird eine Kindereisenbahn stehen.