Auto landet auf dem Dach am Klöffelsberg

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Ford, der am Mittwochnachmittag auf der Rhönautobahn verunglückte. Gegen 14.25 Uhr verlor der 71-Jährige kurz vor der Klöffelsbergbrücke in Fahrtrichtung Würzburg die Kontrolle über seinen Mondeo, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Hammelburg fing austretenden Kraftstoff auf und sicherte die Unfallstelle ab. Die Autobahnmeisterei Oberthulba kümmerte sich um die beschädigte Schutzplanke. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von 3300 Euro.

Ein mitfahrender Hund wurde bei dem Unfall nicht verletzt und durch einen Hundeführer der Polizei zunächst in einem Tierheim in Lengfeld untergebracht. dübi