Aus für Kapelle reißt eine Lücke

Am Eli ist vergangenes Wochenende eine Ära zu Ende gegangen. Man kann zwar nicht behaupten, das sei sang- und klanglos geschehen. Aber der endgültige Abschied der Elisabethinerinnen und die Profanierung der Krankenhauskapelle beenden nicht einfach nur ein wichtiges Kapitel im Geschichtsbuch des Krankenhauses. Sie reißen eine Lücke. Es gibt kaum einen, der das besser verkörpern kann als Klaus Bils.

Der 66-Jährige wirkte in den vergangenen Jahren als wichtige Konstante bei den Gottesdiensten in der Klinikkapelle, die seit der Profanierung am vergangenen Wochenende kein kirchlicher Raum mehr, sondern wieder ein weltlicher Raum ist. Bils war Gottesdiensthelfer. In den vergangenen Jahren hat er seine Dienste fast 3500-mal in der Kapelle des St.-Elisabeth-Krankenhauses versehen.

Zu dieser Aufgabe gekommen ist der frühere Berufssoldat, der in seinen vier Jahrzehnten Dienst bei der Bundeswehr unter anderem in Oberviechtach Kommandant und in Mellrichstadt stellvertretender Kommandant war, schrittweise nach einer schweren Operation im Jahre 2005. Nach dieser schweren Operation und mehreren weiteren Zwischenoperationen sei er zunächst regelmäßig dort oben am Sonntag in die Messe gegangen. 2008 habe dann der damalige Pfarrer mal im Gottesdienst gefragt, "ob sich jemand bereiterklärt, Messdiener zu werden".

Regelmäßig 60 bis 80 Gläubige

Klaus Bils, der nach eigenem Bekunden im Glauben aufgewachsen ist, war bereit dazu. Bis Mitte 2010, berichtet er, habe er zunächst an Sonntagen und Feiertagen als Lektor, Ministrant und Kommunionhelfer in Einem gewirkt. Danach habe sich täglich als Gottesdiensthelfer zur Verfügung gestellt. Und wenn mal kein Priester da sein konnte, habe er auch den Wortgottesdienst übernommen.

Die Sonntagsgottesdienste hätten immer noch regelmäßig 60 bis 80 Gläubige besucht. Gekommen seien die auch von außerhalb, erzählt Bils. Er wissen von Besuchern aus Elfershausen, Waldfenster, Steinach, Nüdlingen oder Burkardroth. Vergangenes Wochenende beim Abschied hätten viele "zum Teil unter Tränen" bedauert, dass es die Gottesdienste in der Kapelle künftig nicht mehr gibt.

Das ist es letztlich auch, was Klaus Bils am meisten Sorge macht. Er hoffe, sagt der 66-Jährige, dass die Gläubigen, die durch den Abschied von der Krankenhauskapelle als Kirchgänger quasi heimatlos geworden sind, anderswo wieder eine entsprechende Möglichkeit finden werden. Der Gedanke, dass der bloße Wegfall des Angebots in der Klinikkapelle, die Zahl der Gottesdienstbesucher weiter sinken lasse, gefällt Bils jedenfalls ganz und gar nicht.

Wichtig wäre aus Bils' Sicht ein ähnliches Angebot, wie es in der Krankenhauskapelle aus seiner Sicht mehr oder weniger einzigartig gegeben war: nämlich ein früher Sonntagsgottesdienst, dessen Anfangszeit immer gleich war. Der Bedarf sei da. Vielleicht, überlegt er, lasse sich ja Ersatz schaffen, indem man den Gottesdienst in der Reiterswiesener Kirche auf einen etwas früheren Zeitpunkt lege.

Dass die Elisabethinerinnen sich endgültig zurückgezogen haben, ist für Bils "ein völlig logischer Schritt". Davon unabhängig zu beurteilen sei die Entscheidung, auch an Sonn- und Feiertagen in der Klinik keine Gottesdienste mehr anzubieten. Das treffe ja nicht nur die von auswärts gekommenen Besucher, sondern auch die Patienten, die auf den Fernsehern in den Krankenzimmern den Gottesdienst mitverfolgen konnten, wenn sie wollten.

Woanders weiter helfen

Für Klaus Bils selbst geht zwar auch eine Ära zu Ende, um seine Zukunft als Gottesdiensthelfer macht der 66-Jährige sich aber weniger Gedanken. Er helfe, wenn das notwendig und möglich sei, vielleicht im Elisabethstift, wohin sich die wenigen verbliebenen Ordensschwestern zurückgezogen haben. Er habe auch schon erste Gespräche darüber geführt "woanders weiter zu helfen". Konkretes gibt es noch nicht. Einbringen möchte Klaus Bils sich aber weiterhin. Siegfried Farkas