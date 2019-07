Am 13. Juli kann man das Landratsamt besichtigen

Seit dem Festakt am Dienstag im Sitzungssaal ist es amtlich: Die Baumaßnahme Landratsamt ist beendet und alle Mitarbeiter haben ihre Büros bezogen. Am Samstag, 13. Juli, können nun die Bürger beim Tag der offenen Tür all die Neuerungen selbst in Augenschein nehmen. Es gibt mehrere Führungen durch das Haupthaus sowie den Erweiterungsbau. Wer sich darauf einlässt, erfährt zudem an den Ständen der Sachgebiete im Foyer so manch Neues, Wissenswertes oder gar Erstaunliches. Draußen am Eisenstädter Platz lockt das KIKIBU-Team Kinder an die Button-Maschine oder aufs Hüpfmobil.

Der Umzug der 190 Mitarbeiter im Juni vom früheren Telekom-Gebäude zurück ins Landratsamt war offenbar ein Riesen-Akt. Zwei Wochen dauerte es, bis die insgesamt 2500 Umzugskisten wieder an Ort und Stelle ausgepackt und eingeräumt waren, vermeldet das Landratsamt in seiner neusten Broschüre. 1000 Meter hoch wäre der Turm, heißt es dort weiter, wenn man all diese Umzugskartons aufeinanderstapeln würde - und das ist höher als das derzeit höchste Gebäude der Welt, das Hotel Burj Khalifa in Dubai (828 Meter).

Und wenn wir schon bei Superlativen sind: Christian Gessner, der Teamleiter der Hausmeister in der Behörde, soll an jedem Umzugstag insgesamt 33 000 Schritte gelaufen sein, heißt in der Infobroschüre weiter. Dabei muss man wissen: Ein sportlich aktiver Mensch erreicht durchschnittlich lediglich 6000 bis 10 000 Schritte pro Tag. Gessners Schritt-Tempo klingt also nach einer Meisterleistung.

Viel Musik und reichlich Infos

Am Samstag sind von 10 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde Führungen durch die Behörde anberaumt. Einfinden sollten sich Interessierte im Foyer des Haupthauses. Dort ist auch Musik angekündigt: Ab 10 Uhr gehen die "Vollblech-Bläser" aus Nüdlingen ran an ihre Instrumente und gegen 13 Uhr packen die Musiker des Bundespolizeiorchesters im Lichthof ihre Instrumente aus.

Dort sind zudem rund 30 Stände aufgebaut, an denen die einzelnen Sachgebiete der Behörde sowie Partner-Organisationen, wie zum Beispiel die Rhön GmbH, das Rhön-Saale-Gründer- und Innovationszentrum (RSG) oder die Carl-von-Heß'sche-Sozialstiftung, interessante Themen präsentieren. Hinschauen lohnt sich, denn es gibt zahlreiche bürgernahe Infos. Am Stand des Gesundheitsamts kann man beispielsweise seinen Impfstatus prüfen lassen. Bei den Mitarbeitern des Verkehrswesens ist es möglich, anhand von Reaktionsübungen die Auswirkungen von Alkohol auf das Fahrverhalten zu testen.

Alles rund um die private Notfallplanung wird bei den Sachbearbeitern des Bereichs Sicherheit und Ordnung/Katastrophenschutz angeboten. Wer etwas über das neue BBZ in Münnerstadt oder den Teilneubau des Berghauses Rhön erfahren will, ist beim Sachgebiet Baurecht gut aufgehoben. Dichte Informationen zu den Themen Frühe Hilfen, Jugendsozialarbeit an Schulen oder Pflegekinder haben die Mitarbeiter des Jugendamts an ihrem Stand parat.

Rund um den Besuchertag ist noch so manch andere Überraschung geplant. So werden zum Beispiel Filme vorgeführt und es gibt eine Fotobox, in der man den Besuch im Amt festhalten kann. Nicht zu vergessen: Es gibt am Tag der offenen Tür auch etwas zu essen und zu trinken. Da heißt's zugreifen, denn ein Teilerlös aus diesen Einnahmen wird gegen 15 Uhr an den Hospizverein gespendet.Isolde Krapf