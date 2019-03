Abwasserzweckverband Oberes Werntal: Kredit für Abwasseranlage

Gute Nachrichten für die Gebührenzahler hatte Daniela Sell als Leiterin der Verwaltung, auf der Ausschuss-Sitzung des Abwasserzweckverbands (AZV) Oberes Werntal in Poppenhausen. Bei der Vorauskalkulation für die Jahre 2019 bis 2022 ergab sich keine Notwendigkeit, an der Gebührenschraube zu drehen. Die Schmutzwassergebühr bleibt bei 2,75 Euro pro Kubikmeter, die Niederschlagswassergebühr bei 30 Cent pro Quadratmeter.

Deutlich unter früheren Jahren

Bei der Nachkalkulation der Jahre 2015 bis 2018 ergab sich bei der Schmutzwasser-Beseitigung eine Überdeckung von 896 000 Euro, beim Niederschlagswasser von 75 000 Euro: was neben den Sonderrücklagen von 495 000 Euro in die Neuberechnung mit einfließt. Entsorgt werden müssen die nächsten vier Jahre 951 800 Kubikmeter Abwässer - deutlich unter den Werten früherer Jahre, jenseits der Millionengrenze.

Mittlerweile liegen die Zahlen aber wieder über dem Zwischentief der Jahre 2014 und 2015, als die Angehörigen der US-Army mitsamt Familien abgezogen sind - was sich auch im Schweinfurter Umland durch zeitweise leerstehende Wohnungen bemerkbar gemacht hat.

Der AZV profitiert momentan auch von günstigen Krediten, der kalkulatorische Zinssatz wurde gesenkt.

Seit der Ortsnetzübernahme von den Gemeinden, von 2009 bis 2018, wurden 14,7 Millionen Euro investiert. Im gleichen Zeitraum seien die Schulden aber nur um 204 000 Euro gestiegen, betonte Sell - auf etwas über 26,2 Millionen Euro. Zuletzt wurden davon knapp 129 000 Euro abgebaut. Als Gegenwert hat der AZV ein Gesamt-Anlagevermögen von 43,3 Millionen Euro.

In der Jahresrechnung 2018 schloss der Haushalt mit 6,9 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt (etwas niedriger als im Ansatz) und fünf Millionen Euro im Vermögenshaushalt (fast 1,6 Millionen Euro mehr als geplant) ab. Dem Vermögenshaushalt wurden aus dem Verwaltungshaushalt rund 1,76 Millionen Euro zugeführt, eine Steigerung um fast 238 000 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz.

Kredite noch genehmigen

Der Haushalt 2019 wird im Frühjahr der Verbandsversammlung vorgelegt und sich ebenfalls auf rund zwölf Millionen Euro belaufen, mit 6,75 Millionen Euro im Verwaltungs- und rund 5,3 Millionen Euro im Vermögenshaushalt, dem 1,58 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden sollen. Noch genehmigt werden muss eine Kreditaufnahme von 2,53 Millionen Euro. Die Schulden würden dadurch bis Jahresende auf 27,3 Millionen Euro steigen. Es geht um Investitionen von 3,3 Millionen Euro. Für die folgenden zwei Jahre ist an eine Sanierung des Regenüberlaufbeckens der Kläranlage gedacht, ebenso an eine Betonsanierung der Belebungsanlage. 2019 sind neue Maßnahmen in den Ortsnetzen von Euerbach (etwa im Gewerbegebiet südlich der B 303), in Obbach, Oberwerrn, Oerlenbach, Rottershausen, Poppenhausen und Pfersdorf hinzugekommen.

In der Sömmersdorfer Straße Obbach hat eine Kamera-Befahrung massive Schäden ergeben, mit Rissen, Verschiebungen und Wurzeleinwüchsen. Auch aus hydraulischer Sicht sind die Rohrhaltungen überlastet, bis hin zur Einmündung Von-Henneberg-/Von-Seckendorf-Straße. Für den Neubau der Haltungen, Schächte und Hausanschlüsse sind Kosten von 308 000 Euro veranschlagt.

Kaum Veränderungen

Geringfügig verändert haben sich die Gemeinde-Anteile an den angeschlossenen Straßenflächen, wonach sich der Umlageschlüssel bemisst: Geldersheim 10 Prozent, Niederwerrn 23,7 Prozent, Poppenhausen 21,9 Prozent, Euerbach 15,4 Prozent, Oerlenbach 24,2 Prozent und Dittelbrunn 4,8 Prozent. Die "Straßenverkehrsfläche" ist seit 2015 gestiegen, von 972 000 auf demnächst rund 981 000 Quadratmeter. Die Verbandssatzung muss entsprechend geändert werden.Uwe Eichler