Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will mit einer neuen Behörden-Verlagerung strukturschwache Regionen auch in Unterfranken stärken: Nach den auf einer Klausur der Landtags-CSU in Kloster Seeon vorgestellten Plänen ist ein weiterer Ausbau der Außenstelle des Landesamtes für Gesundheit u...