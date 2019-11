"Nur Mut" spielt in Stralsbach und Hassenbach

Die Musikgruppe "Nur Mut" übt schon fleißig für seine beiden Kirchenkonzerte. Sie finden am 23. November in Stralsbach und am 1. Dezember in Hassenbach statt. Etwas Besonderes ist, dass rund 20 Kinder aus Stralsbach und Hassenbach die Band mit Gesang unterstützen. Das Lampenfieber, aber auch die Vorfreude auf diese vorweihnachtlichen Konzerte sind bei allen Teilnehmern riesengroß.

Im Programm steht ein breites Repertoire an Liedern, die typisch für "Nur Mut" sind. Dazu gibt es auch wieder die eine oder andere Überraschung.

Der Eintritt für beide Konzerte ist wie immer frei, es wird aber eine Spendenbox für einen guten Zweck bereit stehen. Die Gruppe "Nur Mut" unterstützt dieses Mal mit dem Erlös des Abends die Malteser Würzburg, die ehrenamtlich und kostenfrei Schwerstkranken und sterbenden Menschen ihre letzten Herzenswünsche erfüllen.