Nüdlingen: Sperrung verschoben

Die Vollsperrung der der Ortsdurchfahrt Nüdlingen (B287), sowie die Verlegung der Bushaltestelle Riedweg in den Mühlweg wird erst am 08. Juni beginnen. Sie sollte bereits am Freitag, 29. Mai für drei Wochen in Kraft treten (wir berichteten). Grund sind Lieferschwierigkeiten des Schachtbauwerks, die eine Verzögerung mit sich ziehen.