Nüdlingen: Likörchen und ein kleiner Mord gefällig?

Spannende und unterhaltsame schauspielerische Leistungen erlebten rund 30 Besucher bei der Kabarett-Veranstaltung "Meuchelmord und Lavendellikör" in der Nüdlinger Gemeindebücherei. Es war die Abschlussvorstellung in der Reihe "Kultur Mittendrin", zu der Büchereileiter Hubert Ziegler die beiden Akteure Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider begrüßte. Nicht zum ersten Mal präsentierte Hubert Ziegler in der Adventszeit mit seinen "Mordgeschichten" ein Kontrastprogramm, das die Besucher in Jubelstimmung versetzte.

Die versierten Schauspieler, die beide mehrere Rollen verkörpern, haben sofort den Kontakt mit dem begeisterten Publikum hergestellt. Und das, so sagt Wegscheider, ist in kleinen Orten wie Nüdlingen leichter, als in großen Städten. "Wir als Schauspieler fühlen uns hier sehr wohl und spielen viel lockerer", ergänzt Eleonore Daniel.

In den Einzelgeschichten geht es zum Beispiel um gutes Essen oder Trinken. Aus dem Keller holt man einen "Marsala 1906", der als der weltbeste Wein vorgestellt wird und einen Bezug zum "Faust" herstellt.

Über den früheren Wein-Verkaufsschlager "Liebfrauenmilch" gab es viel Schmunzeln und Gelächter.

Als "Donna Constanza" nimmt Eleonore Daniel kein Blatt vor den Mund. "Ich habe ihn, der Mustermann genannt wird, aus Liebe geheiratet und er mich wegen meiner Weingüter".

In weiteren Geschichten spielen andere Lebensmittel eine Rolle. Bei "Mord im Kühlschrank" ist dies ein Ei, von dem man sagt, es habe nicht lange leiden müssen. Hinzu kommt der knusprige Speck beim englischen Frühstück, der in Konkurrenz zur deftigen "Blutwurst aus Plön" aufgetischt wird. Abwechslung bringt der Schlagerstar Heino mit seinem "Evergreen" in den Ablauf der turbulenten Geschehnisse. Hat er gar einen Mörder zur Strecke gebracht?

Tante Bibiane berichtet, dass sie ihrem Hündchen, das Otto heißt, viel teuren Lavendellikör als "Tonikum" verabreicht. Sie selbst nimmt keinen Tropfen davon. Am Ende war das Tier "stockbesoffen" und hauchte sein Leben aus.

Hubert Ziegler sieht die erstmalige Reihe unter dem Motto "Nüdlinger Herbstzeit" überaus positiv. Durch den großen Erfolg plädiert er dafür, dass eine Kabarettreihe auch im kommenden Jahr angeboten wird. Entscheidend werde aber das Votum des Gemeinderats sein.