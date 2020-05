Nüdlingen vor 1 Stunde

Bauvorhaben

Nüdlingen: Kanalbauarbeiten führen zu großzügiger Umleitung

In der Bad Kissinger Straße in Nüdlingen beginnen die Bauarbeiten an den Kanälen. Hierbei soll auch ein Regenüberlauf entstehen. Wegen der Baustelle wird es ab Freitag eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt geben.