Nüdlingen hat entschieden: Gegen die Umgehungsstraße

Das sind die Zahlen des Bürgerentscheids: Mit "Ja", also gegen die Pläne des Staatlichen Bauamts Schweinfurts zu einer Umgehungsstraße in Nüdlingen, stimmten 55,07 Prozent. Mit "Nein", also damit für eine Entlastungsstraße, stimmten 44,93 Prozent.

Bürgermeister Harald Hofmann sagte am Abend nach der Stimmauszählung: "Der Bürgerentscheid ist ein verfassungsmäßiges Recht der Bürger, das es zu akzeptieren gilt." Persönlich wollte er so kurz nach dem Entscheid nichts sagen. "Das muss sich erst einmal setzen."

Enttäuschung herrscht bei den Menschen, die gehofft hatten, dass der Verkehr durch den Innenort durch eine Entlastungsstraße weniger wird. Anita Haub hat für die Ortsumgehung gekämpft: "Ich bin enttäuscht. Ich war guter Dinge und habe gehofft, dass es für den Ort ausgeht. Es ist jetzt schwierig. Denn das Straßenbauamt baut nicht gegen den Willen der Bevölkerung. Der Bürger hat entschieden, und man muss es akzeptieren."

Felix Schäfer gehört zu den Menschen, die sich gegen diese Ortsumgehung ausgesprochen haben. Schäfer: "Wir freuen uns sehr, das ist ein Ergebnis, mit dem wir gut leben können. Aber es zeigt auch, dass die belasteten Bürger eine Entlastung brauchen. Deshalb ist wichtig, hier weiter anzupacken."

Bemerkenswert ist die hohe Wahlbeteiligung mit 71 Prozent. Der Blick in die Stimmbezirke zeigt, dass nirgends die vom Gemeinderat favorisierte Lösung gewonnen hat: Stimmbezirk 1, Rathaus: 50,31 Prozent zu 49,87 Prozent; Stimmbezirk 2, Feuerwehrhaus Haard: 79,95 Prozent gegen 20,05 Prozent; Briefwahl 50,76 zu 49,24 Prozent.