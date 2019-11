Noch Restkarten für "Die Gedächtnislücke" in Katzenbach und Bad Bocklet

Die ersten Aufführungen der Theatergruppe Katzenbach im ausverkauften Vereinsheim waren ein Erfolg. Die "Gedächtnislücke", eine Komödie von Bernd Gombold, haben die Akteure der Theatergruppe mit vollem Einsatz und Leidenschaft gespielt. Die Zuschauer bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus.

In Katzenbach öffnet sich der Vorhang noch einmal am Freitag, 22. und Samstag, 23. November jeweils um 19.30 Uhr. Wobei an diesen Tagen nur noch Restkarten zur Verfügung stehen.

Wer das Theaterstück bei freier Platzwahl dennoch genießen möchte, kann sich noch Eintrittskarten für 29. und 30. November im großen Kursaal in Bad Bocklet sichern.

Fragen, Reservierungen und Kartenkauf sind möglich bei Peter Wehner, Tel.: 09734/1253 und (mobil): 0176/52 757 709 in Katzenbach. Karten für Bad Bocklet gibt es auch in der Kur- und Touristinformation.