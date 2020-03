Haard vor 1 Stunde

Mottowoche

Noch läuft alles nach Plan

Trotz Corona-Krise schreiten die beiden Baustellen von Sozialwohnungen im Nüdlinger Gemeindegebiet voran. Während der Innenausbau in Haard teils abgeschlossen wurde, sind die Arbeiter in Nüdlingen nicht ganz so weit.