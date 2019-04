Neues Auto für die Feuerwehr Frankenbrunn

Mit einem Festzug wurde der neue Feuerwehr-Einsatzwagen TSF-W von Frankenbrunn vorgestellt. Dieser durch die Blaskapelle und viele Feuerwehrleute begleitete Zug nahm seinen Weg vom Kreuzschlepper am Ortseingang zum Feuerwehrgerätehaus. Die offizielle Einweihung soll aber erst beim Feuerwehrfest in der Pfingstzeit erfolgen.

Bürgermeister Gotthard Schlereth ging auf die Daten des Tragkraftspritzen-Fahrzeugs näher ein: "Das Neufahrzeug wurde am 18. Januar ausgeliefert." Zusammen mit der Wehr aus Aura habe es die Bestellung für die beiden baugleichen TSF-W gegeben. Schon seit Oktober 2016 sei die Anschaffung geplant worden.

Sechs Feuerwehrleute finden Platz in dem 183 000 Euro teuren Fahrzeug. Die staatliche Zuwendung habe 42 600 Euro betragen. Eingebaut ist ein Wassertank mit 700 Litern Fassungsvermögen, was auch den Einsatz von Atemschutzträgern ermöglicht. Somit ist das TSF-W optimal in die Ausstattung des Marktes Oberthulba und der Kreisbrand-Inspektion integriert.

Kommandant Torsten Büchner und sein Stellvertreter Johannes Fröhlich inklusive der gesamten Feuerwehr-Mannschaft zeigte sich erfreut, Kreisbrandinspektor Thomas Eyrich sprach seine Anerkennung aus. Kameraden aus den Nachbarwehren gratulierten.